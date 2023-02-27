Нова тактика: Росія вивела в Чорне море підводні човни та десантні кораблі

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що зараз у Чорному морі перебуває 12 російських суден. Серед них 2 підводні човни, 3 десантні кораблі та 8 носіїв ракет "Калібр".

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Оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні заявило, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі. Про це пресслужба командування написала у Facebook.

Повідомляється, що зараз у Чорному морі знаходиться 12 суден. Усі вони поки що на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Зазначається, що до угруповання входять два підводні човни, 8 носіїв ракет типу "Калібр", а також 3 десантні кораблі.

"Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність та пошук нової тактики дій", — сказано в повідомленні.

Крім того, керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону заявила, що справді було збільшено загальне угрупування ракетоносіїв.

"Це говорить про те, що вони не завжди почуваються спокійно у бухтах, які вважають своїми пунктами базування", — сказала Гуменюк.

За її словами, те, що збільшилася кількість ракетоносіїв, у тому числі підводних човнів, говорить про те, що росіяни шукають нову тактику. Вони хочуть, щоб їхні ракетні удари були результативнішими.

"Але те, що збільшилася кількість ракетоносіїв, і те, що це підводні ракетоносії, пуск з яких для виявлення протиповітряної оборони утруднений, може говорити про ту саму нову тактику", — сказала вона.

Нагадаємо, що в ГУР МО також говорили, що РФ змінює тактику ракетних обстрілів України. За словами представника спецслужби Андрія Черняка, Росія має ще тисячі ракет різних типів, проте Москва не може налагодити виробництво. Щобільше, зараз у РФ залишилося менш як 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах.

Раніше Лукашенко розповів, чому Україна має укласти мир із РФ зараз. За словами глави Білорусі, в Україні нібито знущалися з російськомовних і ображали Путіна. Він упевнений, що зараз Київ має підписати з Москвою мирну угоду, інакше українці загинуть.