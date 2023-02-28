Мобилизация в Китае: принят закон о реформировании военных резервов

Согласно положениям закона, резервисты станут дополнительным источником войск для действующей армии в военное время.

Related video

В Китае приняли закон о резервистах, который вступает в силу с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает китайское издание People.

Еще 30 декабря 2022 года китайский парламент принял закон "О военнослужащих запаса". Он заменит собой закон 1996 года. Отмечается, что он состоит из 10 глав и 65 статей, которой регулируются положения о резервных силах, содействию их преобразованию и развитию.

Согласно положениям закона, резервисты — это граждане, выполняющие свои обязанности военной службы в действующих или резервных частях Национально-освободительной армии Китая (НОАК). Личный состав состоит из солдат и офицеров запаса. Младший состав делятся на сержантов и солдатов.

"Резервисты входят в состав национальных вооруженных сил и являются важным источником дополнительных войск для действительной военной службы в военное время.", — отмечают в издании.

Формировать запас будут из числа военнослужащих в отставке, которые отвечают условиям службы в запасе, а также из числа профессионально-технического персонала.

Наблюдатели считают, что принятие закона может быть еще одним шагом перед возможным вторжением на Тайвань.

Напомним, 27 февраля в Китае заявили о правах на 8 российских городов на Дальнем Востоке, среди которых Владивосток и Хабаровск.

16 февраля в СМИ писали, что США используют опыт войны в Украине для обороны Тайваня. Война показывает неготовность Запада к крупным военным конфликтам.