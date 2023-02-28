Мобілізація в Китаї: ухвалено закон про реформування військових резервів

Відповідно до положень закону, резервісти стануть додатковим джерелом військ для наявної армії у воєнний час.

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У Китаї ухвалили закон про резервістів, який набирає чинності з 1 березня 2023 року. Про це повідомляє китайське видання People.

Ще 30 грудня 2022 року китайський парламент ухвалив закон "Про військовослужбовців запасу". Він замінить собою закон 1996 року. Зазначається, що він складається з 10 розділів і 65 статей, якою регулюються положення про резервні сили, сприяння їхньому перетворенню та розвитку.

Відповідно до положень закону, резервісти — це громадяни, які виконують свої обов'язки військової служби в активних або резервних частинах Національно-визвольної армії Китаю (НВАК). Особовий склад складається із солдатів і офіцерів запасу. Молодший склад ділиться на сержантів і солдатів.

"Резервісти входять до складу національних збройних сил і є важливим джерелом додаткових військ для справжньої військової служби у воєнний час", — зазначають у виданні.

Формуватимуть запас із числа військовослужбовців у відставці, які відповідають умовам служби в запасі, а також із числа професійно-технічного персоналу.

Спостерігачі вважають, що ухвалення закону може бути ще одним кроком перед можливим вторгненням на Тайвань.

Нагадаємо, 27 лютого в Китаї заявили про права на 8 російських міст на Далекому Сході, серед яких Владивосток і Хабаровськ.

16 лютого в ЗМІ писали, що США використовують досвід війни в Україні для оборони Тайваню. Війна показує неготовність Заходу до великих військових конфліктів.