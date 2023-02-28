Технически готовы с 24 февраля: РФ переносит массированный обстрел Украины из-за ВСУ, — Ким

Глава Николаевской ОВА отметил, что в то же время Москва активнее готовится к новым ракетным атакам: ведет воздушную разведку, меняет тактику, чтобы ввести в заблуждение Силы обороны Украины.

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Россия с пятницы 24 февраля технически готова к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. Однако благодаря противодействию украинских Вооруженных сил планы новых атак постоянно переносятся. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 28 февраля.

Он отметил, что в ближайшие дни украинцам нужно быть готовыми к возможному обстрелу и не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Ким заявил, что благодаря противодействию украинских военных и разведки Россия переносит массированные атаки "по некоторым причинам". Но в то же время Москва активнее готовится к новым обстрелам: ведет воздушную разведку, меняет тактику, чтобы ввести в заблуждение ВСУ.

"Нам сложнее вычислить, что они планируют. Вчера и несколько дней назад они запускали первые дроны с целью фейковой атаки или чтобы доразведывать ПВО. Они технически готовы с пятницы для нанесения очередного ракетного удара. К счастью, его переносят из-за противодействия наших Вооруженных сил", — подытожил глава ОВА.

Напомним, 27 февраля депутат Львовского облсовета Александр Ганущин предупредил, что Кремль меняет тактику из-за неудачных попыток погрузить Украину во тьму. По его словам, теперь под обстрелами окажутся железные дороги страны, по которым поставляется военная техника, о чем известно россиянам.

В то же время представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что запас ракетного оружия у России заканчивается. ВС РФ имеют еще тысячи ракет разных типов, одного высокоточных снарядов осталось менее 100. Более того, Москва не может наладить их производство.