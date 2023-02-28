Технічно готові з 24 лютого: РФ переносить масований обстріл України через ЗСУ, — Кім

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що водночас Москва активніше готується до нових ракетних атак: веде повітряну розвідку, змінює тактику, щоб ввести в оману Сили оборони України.

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Росія з п'ятниці, 24 лютого, технічно готова нанести масований ракетний удар по території України. Однак, завдяки протидії українських Збройних сил, плани нових атак постійно переносяться. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 28 лютого.

Він зазначив, що найближчими днями українцям потрібно бути готовими до можливого обстрілу та не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Кім заявив, що завдяки протидії українських військових та розвідки Росія переносить масовані атаки "з деяких причин". Але водночас Москва активніше готується до нових обстрілів: веде повітряну розвідку, змінює тактику, щоб ввести в оману ЗСУ.

"Нам складніше вирахувати, що вони планують. Вчора і декілька днів тому вони запускали перші дрони з метою фейкової атаки або щоб дорозвідувати ППО. Вони технічно готові з п'ятниці для завдання чергового ракетного удару. На щастя, його переносять через протидію наших Збройних сил. ", — підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, 27 лютого депутат Львівської облради Олександр Ганущин попередив, що Кремль змінює тактику через невдалі спроби занурити Україну в темряву. За його словами, тепер під обстрілами опиняться залізниці країни, якими поставляється військова техніка, про що відомо росіянам.

Водночас представник ГУР Андрій Черняк заявив, що запас ракетної зброї у Росії закінчується. ЗС РФ мають ще тисячі ракет різних типів, одного високоточних снарядів залишилося менше 100. Більше того, Москва не може налагодити їхнє виробництво.