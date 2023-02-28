"Новая эра": Макрон заявил о радикальном сокращении присутствии французских войск в Африке

По словам французского президента, они не будут участвовать в "анахроничной" борьбе за власть в Африке. И этим уже пользуется Кремль и наемники ЧВК "Вагнер", пишет Politico.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новой эре военного присутствия в Африке. Будет значительное сокращение баз на континенте. Об этом сообщает Politico.

Во Франции планируют построить "сбалансированные отношения" со странами Африки, так как бывшая колониальная держава стремится сократить свое военное присутствие на континенте.

"Цель этой новой эры — создать наше присутствие в сфере безопасности на основе партнерства", — заявил Макрон.

Ныне французский лидер совершает серию визитов в Габон, Анголу, Демократическую республику Конго и другие страны. Военные базы на континенте будут управляться совместно с местными военнослужащими. В ближайшие несколько месяцев произойдет сокращение численности французских войск в Африке.

В издании отмечают, что Франция столкнулась с растущим сопротивлением со стороны ряда стран, которые раньше были французскими колониями. Уже сейчас французское руководство вынуждено вывести сотни военнослужащих из Мали, Центральноафриканской республики и Буркина-Фасо. Сейчас в Африке находится около 5000 французских военных на разных баха.

Ослабление Франции привело к усилению России, особенно в регионе Сахеля. Москва активно использует дезинформацию и наемников ЧВК "Вагнер", которые в некоторых случаях заменили французских солдат. Макрон заявил, что он будет избегать "анахроничной" борьбы за власть в Африке, так как страны континентов следует рассматривать как партнеров в военном и экономическом плане.

"Африка — это не чей-либо задний двор, тем более если речь идет о континенте, где европейцы и французы должны диктовать свои рамки развития", — заявил Макрон.

Напомним, 24 февраля в СМИ писали, что ЧВК "Вагнер" участвует в заговоре против союзника США в Африке. Пригожин предлагает чадским повстанцам материальную и оперативную поддержку для захвата власти.

23 февраля СМИ писали о том, что в мире растет глобальный раскол из-за войны в Украине. Часть стран выбирают сторону Кремля.