"Нова ера": Макрон заявив про радикальне скорочення присутності французьких військ в Африці

За словами французького президента, вони не братимуть участі в "анахронічній" боротьбі за владу в Африці. І цим уже користується Кремль і найманці ПВК "Вагнер", пише Politico.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про нову еру військової присутності в Африці. Буде значне скорочення баз на континенті. Про це повідомляє Politico.

У Франції планують збудувати "збалансовані відносини" з країнами Африки, оскільки колишня колоніальна держава прагне скоротити свою військову присутність на континенті.

"Мета цієї нової ери — створити нашу присутність у сфері безпеки на основі партнерства", — заявив Макрон.

Нині французький лідер здійснює серію візитів у Габон, Анголу, Демократичну республіку Конго й інші країни. Військові бази на континенті керуватимуться спільно з місцевими військовослужбовцями. Протягом найближчих кількох місяців відбудеться скорочення чисельності французьких військ в Африці.

У виданні зазначають, що Франція зіткнулася з опором із боку низки країн, які раніше були французькими колоніями. Вже зараз французьке керівництво змушене вивести сотні військовослужбовців із Малі, Центральноафриканської республіки та Буркіна-Фасо. Нині в Африці перебувають близько 5000 французьких військових на різних бахах.

Послаблення Франції призвело до посилення Росії, особливо в регіоні Сахеля. Москва активно використовує дезінформацію та найманців ПВК "Вагнер", які в деяких випадках замінили французьких солдатів. Макрон заявив, що він уникатиме "анахронічної" боротьби за владу в Африці, оскільки країни континентів слід розглядати як партнерів у військовому й економічному плані.

"Африка — це не чийсь задній двір, тим більше якщо йдеться про континент, де європейці та французи повинні диктувати свої межі розвитку", — заявив Макрон.

Нагадаємо, 24 лютого в ЗМІ писали, що ПВК "Вагнер" бере участь у змові проти союзника США в Африці. Пригожин пропонує чадським повстанцям матеріальну й оперативну підтримку для захоплення влади.

23 лютого ЗМІ писали про те, що у світі зростає глобальний розкол через війну в Україні. Частина країн обирає бік Кремля.