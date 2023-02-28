В США планируют нарастить производство HIMARS на фоне успеха в Украине, — Reuters

Руководство компании-производителя Lockheed Martin отметило, что спрос на HIMARS вырос после того, как информация о проверенном в боях оружии разлетелась по сети.

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin намерена нарастить на своих производственных мощностях выпуск установок РСЗО HIMARS после того, как они успешно зарекомендовали себя на поле боя в Украине. Руководители компании заявили, что в последнее время спрос на данное вооружение вырос, сообщило 27 февраля агентство Reuters.

Журналисты пишут, что ракетная система HIMARS стала широко известным оружием после того, как камеры мобильных телефонов показали пусковые установки в действии во время боевых действий в Украине. По словам вице-президента по производству ракетного оборудования компании Lockheed Дженнифера МакМануса, вооружение, проверенное в бою, всегда стимулирует спрос.

"Когда у вас есть проверенная в боях система, о которой говорят в новостях ежедневно — это стимулирует спрос", — сказал он.

Также сообщается, что завод Lockheed Martin, который находится в небольшом городке Камден-тауне к юго-западу от Литл-Рока, не только производит новые модификации HIMARS, но и ремонтирует более старые образцы.

По словам руководства Lockheed, удовлетворить возросший спрос на HIMARS возможно благодаря инвестициям, сделанным в прошлом году в здание площадью 86 000 кв метров, где потребуется лишь несколько модернизаций, чтобы нарастить производство вооружения.

Напомним, 26 февраля канал CNN опубликовал материал о трех видах вооружения, которые изменили ход войны в Украине. Речь идет о переносных комплексах Javelin, системах залпового огня HIMARS, а также беспилотниках Bayraktar TB2.

17 февраля стало известно, что в Пентагоне одобрили продажу Нидерландам РСЗО M142 HIMARS с высокоточными ракетами. Всего правительство страны запросило 20 систем HIMARS и высокоточные боеприпасы к ним на общую сумму 670 млн долларов.