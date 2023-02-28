У США планують наростити виробництво HIMARS на тлі успіху в Україні, — Reuters

Керівництво компанії-виробника Lockheed Martin відзначило, що попит на HIMARS зріс після того, як інформація про перевірену в боях зброю розлетілася по мережі.

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Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin має намір наростити на своїх виробничих потужностях випуск установок РСЗВ HIMARS після того, як вони успішно зарекомендували себе на полі бою в Україні. Керівники компанії заявили, що останнім часом попит на це озброєння зріс, повідомило 27 лютого агентство Reuters.

Журналісти пишуть, що ракетна система HIMARS стала широко відомою зброєю після того, як камери мобільних телефонів показали пускові установки під час бойових дій в Україні. За словами віцепрезидентки з виробництва ракетного обладнання компанії Lockheed Дженніфер Мак-Манус, озброєння, перевірене в бою, завжди стимулює попит.

"Коли у вас є перевірена в боях система, про яку говорять у новинах щодня, — це стимулює попит", — сказала вона.

Також повідомляється, що завод Lockheed Martin, який розташований у невеликому містечку Камден-тауні на південний захід від Літл-Рока, не тільки виробляє нові модифікації HIMARS, але й ремонтує старіші зразки.

За словами керівництва Lockheed, задовольнити попит на HIMARS, що збільшився, можливо завдяки інвестиціям, зробленим минулого року в будівництво площею 86 000 кв метрів, де потрібно лише кілька модернізацій, щоб наростити виробництво озброєння.

Нагадаємо, 26 лютого канал CNN опублікував матеріал про три види озброєння, які змінили хід війни в Україні. Йдеться про переносні комплекси Javelin, системи залпового вогню HIMARS, а також безпілотники Bayraktar TB2.

17 лютого стало відомо, що в Пентагоні схвалили продаж Нідерландам РСЗВ M142 HIMARS із високоточними ракетами. Загалом уряд країни запросив 20 систем HIMARS і високоточні боєприпаси до них на загальну суму 670 млн доларів.