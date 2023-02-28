Купили бронежилеты для гастролей: в Херсонскую и Запорожскую области приедет Росгосцирк

Выступления российских циркачей также запланированы на оккупированной части Донбасса. На военную экипировку для своих артистов цирк потратил 2,3 млн рублей.

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Артисты Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) планируют ехать с гастролями на оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом во вторник, 28 февраля, в эфире телеканала "Россия 24" заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает сайт "Накануне.ru".

По словам российской чиновницы, жителям захваченных территорий не хватает "комедийных, семейных спектаклей и цирковых представлений".

"У нас впереди 200 представлений, которые даст Росгосцирк. Они первые поехали туда [на оккупированные территории Украины] и работают там постоянно", — прокомментировала министр культуры страны-агрессора.

20 февраля издание "Полигон медиа", в свою очередь, сообщало, что Росгосцирк закупил каски и бронежилеты на 2,3 млн рублей [690 тыс. грн]. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок.

Точное количество экипировки в документах не указано. При этом амуницию должны поставить до конца марта 2023 года.

В комментарии журналистам государственное предприятие рассказало, что закупает бронежилеты и каски для гастролей артистов на захваченные территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 2 декабря глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал строительство нового города на Арабатской стрелке — косе, связывающей Херсонскую область и Крым на северо-востоке от полуострова.

29 декабря Сальдо заявил, что оккупационная администрация региона начала строительство нового населенного пункта под Геническом.