Купили бронежилеты для гастролей: в Херсонскую и Запорожскую области приедет Росгосцирк
Выступления российских циркачей также запланированы на оккупированной части Донбасса. На военную экипировку для своих артистов цирк потратил 2,3 млн рублей.
Артисты Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) планируют ехать с гастролями на оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом во вторник, 28 февраля, в эфире телеканала "Россия 24" заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает сайт "Накануне.ru".
По словам российской чиновницы, жителям захваченных территорий не хватает "комедийных, семейных спектаклей и цирковых представлений".
"У нас впереди 200 представлений, которые даст Росгосцирк. Они первые поехали туда [на оккупированные территории Украины] и работают там постоянно", — прокомментировала министр культуры страны-агрессора.
20 февраля издание "Полигон медиа", в свою очередь, сообщало, что Росгосцирк закупил каски и бронежилеты на 2,3 млн рублей [690 тыс. грн]. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок.
Точное количество экипировки в документах не указано. При этом амуницию должны поставить до конца марта 2023 года.
В комментарии журналистам государственное предприятие рассказало, что закупает бронежилеты и каски для гастролей артистов на захваченные территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 2 декабря глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал строительство нового города на Арабатской стрелке — косе, связывающей Херсонскую область и Крым на северо-востоке от полуострова.
29 декабря Сальдо заявил, что оккупационная администрация региона начала строительство нового населенного пункта под Геническом.