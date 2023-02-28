Купили бронежилети для гастролей: у Херсонську та Запорізьку області приїде Росдержцирк
Виступи російських циркачів також заплановані на окупованій частині Донбасу. На військове екіпірування для своїх артистів цирк витратив 2,3 млн рублів.
Артисти Російської державної циркової компанії (Росдержцирк) планують їхати з гастролями на окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Про це у вівторок, 28 лютого, в ефірі телеканалу "Росія 24" заявила міністерка культури РФ Ольга Любимова, повідомляє сайт "Накануне.ru".
За словами російської чиновниці, мешканцям захоплених територій не вистачає "комедійних, сімейних спектаклів і циркових вистав".
"У нас попереду 200 вистав, які дасть Росдержцирк. Вони перші поїхали туди [на окуповані території України] та працюють там постійно", — прокоментувала міністерка культури країни-агресора.
20 лютого видання "Полигон медиа", зі свого боку, повідомляло, що Росдержцирк закупив каски та бронежилети на 2,3 млн рублів [690 тис. грн]. Відповідний контракт опубліковано на порталі держзакупівель.
Точна кількість екіпірування в документах не вказана. Водночас амуніцію мають надати до кінця березня 2023 року.
У коментарі журналістам державне підприємство розповіло, що закуповує бронежилети й каски для гастролей артистів на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 2 грудня голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо анонсував будівництво нового мосту на Арабатській стрілці — косі, яка зв'язує Херсонську область і Крим на північному сході півострова.
29 грудня Сальдо заявив, що окупаційна адміністрація регіону розпочала будівництво нового населеного пункту під Генічеськом.