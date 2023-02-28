Купили бронежилети для гастролей: у Херсонську та Запорізьку області приїде Росдержцирк

Виступи російських циркачів також заплановані на окупованій частині Донбасу. На військове екіпірування для своїх артистів цирк витратив 2,3 млн рублів.

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Артисти Російської державної циркової компанії (Росдержцирк) планують їхати з гастролями на окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Про це у вівторок, 28 лютого, в ефірі телеканалу "Росія 24" заявила міністерка культури РФ Ольга Любимова, повідомляє сайт "Накануне.ru".

За словами російської чиновниці, мешканцям захоплених територій не вистачає "комедійних, сімейних спектаклів і циркових вистав".

"У нас попереду 200 вистав, які дасть Росдержцирк. Вони перші поїхали туди [на окуповані території України] та працюють там постійно", — прокоментувала міністерка культури країни-агресора.

20 лютого видання "Полигон медиа", зі свого боку, повідомляло, що Росдержцирк закупив каски та бронежилети на 2,3 млн рублів [690 тис. грн]. Відповідний контракт опубліковано на порталі держзакупівель.

Точна кількість екіпірування в документах не вказана. Водночас амуніцію мають надати до кінця березня 2023 року.

У коментарі журналістам державне підприємство розповіло, що закуповує бронежилети й каски для гастролей артистів на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 2 грудня голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо анонсував будівництво нового мосту на Арабатській стрілці — косі, яка зв'язує Херсонську область і Крим на північному сході півострова.

29 грудня Сальдо заявив, що окупаційна адміністрація регіону розпочала будівництво нового населеного пункту під Генічеськом.