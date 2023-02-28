В Минобороны рассказали, куда обращаться родственникам из-за пропажи военных или их выплат

К каждому украинцу находят особый подход, как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, ведь работа ответственная и щепетильная.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, куда могут обратиться родственники погибших и без вести пропавших военных по важным вопросам. Об этом она написала в своем официальном Telegram-канале.

Речь идет о вопросах про социальные выплаты, статус военнослужащих, а также выплат военным. В Минобороны отметили, что гражданам будет достаточно прийти в Территориальные центры укомплектования и социальной поддержки по месту откуда военнослужащий призывался по мобилизации или направлялся после заключения контракта.

"Все привыкли, что ТЦК (бывшие военкоматы) – это учет, призыв и мобилизация. Но на самом деле они выполняют очень много других задач. В частности, общаются с семьями погибших и без вести пропавших", — говорится в сообщении под постом Анны Маляр.

На опубликованных кадрах она показала, как это работает в Барышевке, что в Броварском районе Киевской области. Там показано, как сотрудница работает с семьями всех погибших или пропавших без вести граждан, которые обращаются в Территориальные центры укомплектования и социальной поддержки. Работа довольно щепетильная и ответственная, однако сотрудники находят подход к каждому и находят вариант решения той или иной задачи.

[ + – ] Куда обращаться родственникам военных Фото: Анна Маляр / Telegram [ + – ] Куда обращаться родственникам военных Фото: Анна Маляр / Telegram [ + – ] Куда обращаться родственникам военных Фото: Анна Маляр / Telegram

Напомним, 28 февраля военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что РФ в марте может потерять рекордное количество войск за все время войны. Среднесуточное уничтожение российских оккупантов в феврале стало самым высоким за все время противостояния.

Также 28 февраля в Кабмине рассказали, сколько украинских чиновников сейчас на фронте. Госслужащие защищают Украину не только в рядах ВСУ, но и в рядах всего сектора безопасности – и в Нацгвардии, и в Пограничной службе, и в СБУ и в других военных формированиях.