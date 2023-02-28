"Уже более 100 погибших": в Кабмине рассказали, сколько чиновников сейчас на фронте

Как минимум 3,5 тысячи государственных случащих с оружием в руках защищают Украину на передовой. В Кабмине утверждают, что потери среди чиновников — серьезные.

Related video

Гослужащие защищают Украину не только в рядах ВСУ, но и в рядах всего сектора безопасности – и в Нацгвардии, и в Пограничной службе, и в СБУ и в других военных формированиях, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона 28 февраля.

Он подчеркнул, что потери среди чиновников серьезные.

"Всего на конец года таких людей (государственных служащих, которые воюют на фронте – ред.) было 3 637 человек. К сожалению, по состоянию на конец года 108 государственных служащих погибли, 80 были ранены", — заявил министр.

Он также добавил, что еще более 200 чиновников считаются пропавшими без вести.

К слову, среди депутатов сильного ажиотажа нет. В конце года спикер ВР Стефанчук сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправились лишь два народных депутата.

В новом расследовании проекта Bihus.Info, которое было обнародовано 30 января, говорится о том, что нардепы и их семьи после полномасштабного вторжения ВС РФ приобрели элитные автомобили как минимум на $1,3 млн.

Напомним, в Украине начали призывать на службу ограничено годных мужчин. За неявку в военкомат на медкомиссию предусмотрен штраф, а игнорирование повестки о прибытии на военную службу влечет уголовную ответственность.

Тем временем, Верховная Рада Украины предлагает запретить отправлять в зону боевых действий мобилизованных без военного опыта.

Также в Раде признавали устаревшими подходы в прохождении медкомиссии в военкоматах. Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал их "дурацкими с разного рода глупостями".