"Мне неизвестны случаи отправки на фронт детей нардепов", — спикер ВР Стефанчук (видео)

По словам Руслана Стефанчука, с начала полномасштабного вторжения России на войну отправились лишь два народных депутата. Парламентарии успевают "эффективно работать" на фронте и при этом не пропускают пленарные заседания и комитеты Верховной Рады.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправились лишь два народных депутата. Об этом во вторник, 31 января, сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

"Как минимум, есть двое народных депутатов, которые воюют на передовой — это Костенко и Лозинский. Они фактически с первого дня пошли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и работают в Верховной Раде Украины. Они принимают участие в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады", — рассказал Стефанчук.

По словам спикера парламента, речь идет о первом заме главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти Романе Лозинском, который по совместительству является матросом Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

[ + – ] Нардеп Роман Лозинский на фронте Фото: Facebook

Второй нардеп, о котором говорил Стефанчук — это Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопаности, обороны и разведки, который также является полковником СБУ. В 2022 году он принимал участие в обороне Николаева, а также в освобождении Снигиревки. С 2014 по 2019 год Костенко участвовал в АТО/ООС, входит в число "киборгов" — защитников Донецкого аэропорта.

[ + – ] Нардеп Роман Костенко в окружении сослуживцев Фото: Facebook

При этом Стефанчук добавил, что не знает случаев, когда на фронт уходили дети народных депутатов. Спикер ВР связывает это с "молодым" составом парламента.

"Что касается детей [нардепов], мне о таких не известно. Наверное, в том числе, потому что у нас достаточно молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, я о таких случаях не знаю", — добавил Стефачук.

Напомним, в новом расследовании проекта Bihus.Info, которое было обнародовано 30 января, говорится о том, что нардепы и их семьи после полномасштабного вторжения ВС РФ приобрели элитные автомобили как минимум на $1,3 млн.

30 января Движение ЧЕСНО выяснило, что премьер Денис Шмыгаль проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что для лишения звания "Герой Украины" народного депутата, одного из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко "недостаточно оснований".