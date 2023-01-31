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Военный Фокус Российско-украинская война

"Мне неизвестны случаи отправки на фронт детей нардепов", — спикер ВР Стефанчук (видео)

руслан стефанчук, верховная рада, нардепы на фронте, нардепы пошли на фронт, костенко, лозинский
Фото: Верховная Рада | Спикер парламента Руслан Стефанчук

По словам Руслана Стефанчука, с начала полномасштабного вторжения России на войну отправились лишь два народных депутата. Парламентарии успевают "эффективно работать" на фронте и при этом не пропускают пленарные заседания и комитеты Верховной Рады.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправились лишь два народных депутата. Об этом во вторник, 31 января, сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

"Как минимум, есть двое народных депутатов, которые воюют на передовой — это Костенко и Лозинский. Они фактически с первого дня пошли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и работают в Верховной Раде Украины. Они принимают участие в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады", — рассказал Стефанчук.

По словам спикера парламента, речь идет о первом заме главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти Романе Лозинском, который по совместительству является матросом Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Роман Лозинский, руслан стефанчук, верховная рада, нардепы на фронте, нардепы пошли на фронт Fullscreen
Нардеп Роман Лозинский на фронте
Фото: Facebook

Второй нардеп, о котором говорил Стефанчук — это Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопаности, обороны и разведки, который также является полковником СБУ. В 2022 году он принимал участие в обороне Николаева, а также в освобождении Снигиревки. С 2014 по 2019 год Костенко участвовал в АТО/ООС, входит в число "киборгов" — защитников Донецкого аэропорта.

Роман Костенко, руслан стефанчук, верховная рада, нардепы на фронте, нардепы пошли на фронт Fullscreen
Нардеп Роман Костенко в окружении сослуживцев
Фото: Facebook

При этом Стефанчук добавил, что не знает случаев, когда на фронт уходили дети народных депутатов. Спикер ВР связывает это с "молодым" составом парламента.

"Что касается детей [нардепов], мне о таких не известно. Наверное, в том числе, потому что у нас достаточно молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, я о таких случаях не знаю", — добавил Стефачук.

Напомним, в новом расследовании проекта Bihus.Info, которое было обнародовано 30 января, говорится о том, что нардепы и их семьи после полномасштабного вторжения ВС РФ приобрели элитные автомобили как минимум на $1,3 млн.

30 января Движение ЧЕСНО выяснило, что премьер Денис Шмыгаль проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что для лишения звания "Герой Украины" народного депутата, одного из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко "недостаточно оснований".