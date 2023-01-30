Шмыгаль не нашел оснований лишать Бойко из ОПЗЖ звания "Герой Украины", — Чесно

Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть вопрос о лишении нардепа из запрещенной партии почетного звания, однако премьер-министр заявил, что для этого нет достаточных причин.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, что для лишения народного депутата, одного из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания "Герой Украины" "недостаточно оснований". Об этом говорится в ответе ОП на запрос движения "Чесно", сообщила организация в понедельник, 30 января.

В частности, в опубликованном документе говорится, что по результатам рассмотрения петиции о лишении Бойко звания "Героя Украины", которую подал лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Гайдай, президент 9 декабря 2022 года обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой изучить соответствующий вопрос.

"Письмом от 13 января 2023 года Ne877/0/2-23 премьер-министр Украины Д. Шмыгаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко", — гласит документ, опубликованный "Чесно".

Бойко получил звание Героя Украины в 2004 году от тогдашнего президента Леонида Кучмы "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

[ + – ] Указ президента Кучмы

Известно, что на третий день полномасштабной войны Бойко появился в эфире программы российского пропагандиста Владимира Соловьева и косвенно заявил, что украинские СМИ якобы врут об агрессии РФ против Украины.

В конце прошлого года стало известно, что Офис генерального прокурора проведет разбирательство в отношении 43 народных избранников из запрещенной партии ОПЗЖ, в том числе Юрия Бойко, касательно совершения ими преступления по статье о государственной измене.

29 января Фокус сообщал, что народный депутат партии ОПЗЖ, деятельность которой запрещена в Украине Олег Волошин решил сложить депутатский мандат и написал соответствующее заявление. А 16 января стало известно, что народные депутаты собрали необходимые 150 подписей для того, чтоб рассмотреть в Верховной Раде вопрос о лишении мандатов парламентариев из "Оппозиционной платформы — За жизнь".