Шмигаль не знайшов підстав позбавляти Бойка з ОПЗЖ звання "Герой України", — "Чесно"

Зеленський доручив Шмигалю розглянути питання щодо позбавлення нардепа із забороненої партії почесного звання, проте прем'єр-міністр заявив, що для цього немає достатніх причин.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував президента України Володимира Зеленського, що для позбавлення народного депутата одного з лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання "Герой України" "недостатньо підстав". Про це йдеться у відповіді ОП на запит руху "Чесно", повідомила організація в понеділок, 30 січня.

Зокрема, в опублікованому документі йдеться про те, що за результатами розгляду петиції про позбавлення Бойка звання "Героя України", яку подав лейтенант Збройних сил України Андрій Гайдай, президент 9 грудня 2022 року звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з проханням вивчити відповідне питання.

"Листом від 13 січня 2023 року Ne877/0/2-23 прем'єр-міністр України Д. Шмигаль поінформував президента України й автора петиції зокрема про недостатність підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка", — говорить документ, опублікований "Чесно".

Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми "за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".

[ + – ] Указ президента Кучми

Відомо, що на третій день повномасштабної війни Бойко з'явився в ефірі програми російського пропагандиста Володимира Соловйова та побічно заявив, що українські ЗМІ нібито брешуть про агресію РФ проти України.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Офіс генерального прокурора проведе розгляд щодо 43 народних обранців із забороненої партії ОПЗЖ, у тому числі Юрія Бойка, щодо скоєння ними злочину за статтею про державну зраду.

29 січня Фокус повідомляв, що народний депутат партії ОПЗЖ, діяльність якої заборонена в Україні, Олег Волошин вирішив скласти депутатський мандат і написав відповідну заяву. А 16 січня стало відомо, що народні депутати зібрали необхідні 150 підписів для того, щоб розглянути у Верховній Раді питання позбавлення мандатів парламентаріїв із "Опозиційної платформи — За життя".