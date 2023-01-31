"Мені невідомі випадки відправлення на фронт дітей нардепів", — спікер ВР Стефанчук (відео)

За словами Руслана Стефанчука, з початку повномасштабного вторгнення Росії на війну вирушили лише два народні депутати. Парламентарі встигають "ефективно працювати" на фронті і при цьому не пропускають пленарні засідання та комітети Верховної Ради.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронт вирушили лише два народні депутати. Про це у вівторок, 31 січня, повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

"Як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій — це Костенко і Лозинський. Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради", — розповів Стефанчук.

За словами спікера парламенту, йдеться про першого заступника голови комітету ВР з питань організації державної влади Романа Лозинського, який за сумісництвом є матросом Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

[ + – ] Нардеп Роман Лозинський на фронті Фото: Facebook

Другий нардеп, про якого говорив Стефанчук, — це Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який також є полковником СБУ. У 2022 році він брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки. З 2014 по 2019 Костенко брав участь в АТО/ООС, входить до числа "кіборгів" — захисників Донецького аеропорту.

[ + – ] Нардеп Роман Костенко в оточенні товаришів по службі Фото: Facebook

При цьому Стефанчук додав, що не знає випадків, коли на фронт вирушали діти народних депутатів. Спікер ВР пов'язує це із "молодим" складом парламенту.

"Що стосується дітей [нардепів], мені про таких не відомо. Напевно, зокрема тому, що у нас достатньо молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, я про такі випадки не знаю", — додав Стефачук.

Нагадаємо, у новому розслідуванні проєкту Bihus.Info, яке було оприлюднено 30 січня, йдеться про те, що нардепи та їхні сім'ї після повномасштабного вторгнення ЗС РФ придбали елітні автомобілі як мінімум на $1,3 млн.

30 січня Рух ЧЕСНО з'ясував, що прем'єр Денис Шмигаль поінформував президента Володимира Зеленського про те, що для позбавлення звання "Герой України" народного депутата, одного з лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка "недостатньо підстав".