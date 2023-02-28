"Уже понад 100 загиблих": у Кабміні розповіли, скільки чиновників зараз на фронті

Як мінімум 3,5 тисячі держслужбовців зі зброєю в руках захищають Україну на передовій. У Кабміні стверджують, що втрати серед чиновників серйозні.

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Держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й у лавах усього сектору безпеки — і в Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ, і в інших військових формуваннях, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону 28 лютого.

Він наголосив, що втрати серед чиновників серйозні.

"Усього на кінець року таких людей (державних службовців, які воюють на фронті — ред.) було 3637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 були поранені", — заявив міністр.

Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються зниклими безвісти.

До речі, серед депутатів сильного ажіотажу немає. Наприкінці року речник ВР Стефанчук повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронт вирушили лише двоє народних депутатів.

У новому розслідуванні проєкту Bihus.Info, яке було оприлюднено 30 січня, йдеться про те, що нардепи та їхні сім'ї після повномасштабного вторгнення ЗС РФ придбали елітні автомобілі як мінімум на $1,3 млн.

Нагадаємо, в Україні почали призивати на службу обмежено придатних чоловіків. За неявку у військкомат на медкомісію передбачено штраф, а ігнорування повістки про прибуття на військову службу тягне за собою кримінальну відповідальність.

Водночас Верховна Рада України пропонує заборонити відправляти в зону бойових дій мобілізованих без військового досвіду.

Також у Раді визнавали застарілими підходи в проходженні медкомісії у військкоматах. Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський назвав їх "безглуздими з різними дурницями".