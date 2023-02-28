У Міноборони розповіли, куди звертатися родичам з питань зникнення військових чи їх виплат

До кожного українця знаходять особливий підхід, як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, адже робота відповідальна та педантична.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, куди можуть звернутися родичі загиблих і безвісти зниклих військових із важливих питань. Про це вона написала у своєму офіційному Telegram-каналі.

Йдеться про питання про соціальні виплати, статус військовослужбовців, а також виплати військовим. У Міноборони зазначили, що громадянам достатньо прийти до Територіальних центрів укомплектування та соціальної підтримки за місцем, звідки військовослужбовець призивався за мобілізацією або направлявся після укладання контракту.

"Всі звикли, що ТЦК (колишні військкомати) — це облік, призов і мобілізація. Але насправді вони виконують дуже багато інших завдань. Зокрема, комунікують з родинами загиблих і безвісти зниклих", — йдеться у повідомленні під дописом Ганни Маляр.

На опублікованих кадрах вона показала, як це працює у Баришівці, що у Броварському районі Київської області. Там показано, як співробітниця працює із сім'ями всіх загиблих чи зниклих безвісти громадян, які звертаються до Територіальних центрів укомплектування та соціальної підтримки. Робота досить педантична та відповідальна, проте співробітники знаходять підхід до кожного і знаходять варіант вирішення того чи іншого завдання.

[ + – ] Куди звертатися родичам військових Фото: Ганна Маляр / Telegram [ + – ] Куди звертатися родичам військових Фото: Ганна Маляр / Telegram [ + – ] Куди звертатися родичам військових Фото: Ганна Маляр / Telegram

Нагадаємо, 28 лютого військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що РФ у березні може втратити рекордну кількість військ за весь час війни. Середньодобове знищення російських окупантів у лютому стало найвищим за весь час протистояння.

Також 28 лютого в Кабміні розповіли, скільки українських чиновників зараз на фронті. Держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й у лавах усього сектору безпеки — і в Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ, і в інших військових формуваннях.