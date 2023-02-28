РФ у березні може втратити рекордну кількість військ за весь час війни, — аналітик

Середньодобове знищення російських окупантів у лютому стало найвищим за час протистояння, як зазначив Олександр Коваленко, але кількість днів у місяці не дозволила побити рекорд.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підбив підсумки втрат російських окупантів за останній зимовий місяць і дав невеликий прогноз на березень. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він вважав, що рекордні втрати російська армія покаже в лютому, проте не врахував той фактор, що це найкоротший місяць року. Середні показники смертності склали 770 осіб на добу, і за 31 день вони склали б 23 780 військових.

"Якби не скороченість самого місяця, то показник втрат встановив би рекорд... Ми можемо констатувати, що середньодобове знищення російських окупантів справді було рекордним у лютому, але особливості тривалості місяця не дозволили йому стати рекордним", — пише Олександр Коваленко.

Після цього військово-політичний оглядач наважився озвучити свій прогноз на перший весняний місяць. Втрати армії РФ в техніці показують її дефіцитність. Якщо показники буде збережено, то в березні українці зможуть спостерігати найбільший показник за рік повномасштабної війни.

"Процес компенсації втрат середньої та легкоброньованої техніки все більше упирається і гальмується багаторічною деградацією технічних і технологічних процесів у ВПК РФ, не здатних задовольняти потреби армії в умовах повномасштабної війни", — додав Коваленко.

[ + – ] Росіяни можуть у березні побити рекорд втрат Фото: Минобороны Украины

28 лютого у Кабміні розповіли, скільки українських чиновників зараз на фронті. Держслужбовці захищають Україну не лише у лавах ЗСУ, а й у лавах усього сектору безпеки — і в Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ, і в інших військових формуваннях.

23 лютого у ЗСУ розповіли про втрати ЗС РФ під Вугледаром і Мар'їнкою. Українські військові у лютому відбили понад 500 спроб штурму окупантів біля двох міст Донецької області. Підтверджені втрати ворога за день — понад 120 убитих.