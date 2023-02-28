РФ в марте может потерять рекордное количество войск за все время войны, — аналитик

Среднесуточное уничтожение российских оккупантов в феврале стало самым высоким за все время противостояния, как отметил Александр Коваленко, но количество дней в месяце не позволило побить рекорд.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подбил итоги потерь российских оккупантов в последний зимний месяц и дал небольшой прогноз на март. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Он считал, что рекордные потери российская армия покажет в феврале, однако не учел тот фактор, что это самый короткий месяц года. Средние показатели смертности составили 770 человек в сутки, и за 31 день они бы составили 23 780 военных.

"Если бы не укороченность самого месяца, то показатель потерь установил бы рекорд… Мы можем констатировать, что среднесуточное уничтожение российских оккупантов и вправду было рекордным в феврале, но особенности длительности месяца не позволили ему стать рекордным", — пишет Александр Коваленко.

После этого военно-политический обозреватель решился озвучить свой прогноз на первый весенний месяц. Потери армии РФ по технике показывают ее дефицитность. Если показатели будут сохранены, то в марте украинцы смогут наблюдать самый большой показатель за год полномасштабной войны.

"Процесс компенсации потерь средне и легкобронированной техники все больше упирается и тормозится многолетней деградацией технических и технологических процессов в ВПК РФ, не способных удовлетворять потребности армии в условиях полномасштабной войны", — добавил Коваленко.

[ + – ] Россияне могут в марте побить рекорд потерь Фото: Минобороны Украины

28 февраля в Кабмине рассказали, сколько украинских чиновников сейчас на фронте. Госслужащие защищают Украину не только в рядах ВСУ, но и в рядах всего сектора безопасности – и в Нацгвардии, и в Пограничной службе, и в СБУ и в других военных формированиях.

23 февраля в ВСУ рассказали о потерях ВС РФ под Угледаром и Марьинкой. Украинские военные в феврале отбили более 500 попыток штурма оккупантов возле двух городов Донецкой области. Подтвержденные потери врага за день — более 120 убитыми.