В РФ точку Wi-Fi назвали "Слава Украине!": местная пропагандистка пригрозила расстрелом (фото)

Журналистка из Тамбова ведет списки противников войны и государственного строя, для чего организовала специальную группу в соцсети. По ее словам, таких много и в местной администрации, но они "пока затаились".

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В российском Тамбове редактор портала Positiv City Елена Трофимова, которая долгие годы работала на местном пропагандистском канале "Новый век", пообещала пожаловаться в полицию из-за того, что кто-то из соседей назвал точку доступа Wi-Fi "Слава Украiнi". Женщина также угрожает журналисту, который взял у нее комментарий, пост опубликован на ее странице в VK.

Трофимова объяснила, что поддерживает Россию и ее президента.

[ + – ] Пост женщины в соцсети

"Хорошо, что нет у меня возможности вас всех по закону военного времени к стенке…. Даже из-за таких мразей не хочу грех на душу брать… "Твердый знак" отметился. ЦИПСОшники хреновы", — говорится в публикации пользовательницы соцсети.

[ + – ] Пост женщины в соцсети

Сотруднику прессы россиянка объяснила, что дом, в котором есть точка доступа с названием "Слава Украiнi", расположен рядом с полицейским управлением.

[ + – ] Пост Елена Трофимовой с подписью: "Кто-то меня поймал, когда я пришла на "Чебурашку"

Она также упомянула о том, что ведет списки противников войны и государственного строя, для чего организовала специальную группу в соцсети.

"Я знаю, что в областной тамбовской администрации дохрена таких людей работает, которые пока затаились", — сказала она.

Напомним, что в TikTok обнаружили российские аккаунты с дезинформацией об Украине. В течение нескольких месяцев авторам видеосюжетов удалось заинтересовать 133 564 подписчика. Ролики по большей части были с антиукраинской повесткой.

Ранее Фокус сообщал, что российская пропаганда "воюет" с западными танками еще до их прибытия в Украину. На росТВ распространяют информацию о том, что западные танки — Leopard, Challenger и Abrams — будто бы не подходят к условиям текущей войны.