У РФ точку Wi-Fi назвали "Слава Україні!": місцева пропагандистка пригрозила розстрілом (фото)

Журналістка з Тамбова веде списки противників війни та державного устрою, для чого організувала спеціальну групу в соцмережі. За її словами, таких багато і в місцевій адміністрації, але вони "поки причаїлися".

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У російському Тамбові редактор порталу Positiv City Олена Трофімова, яка довгі роки працювала на місцевому пропагандистському каналі "Нове століття", пообіцяла поскаржитися в поліцію через те, що хтось із сусідів назвав точку доступу Wi-Fi "Слава Україні". Жінка також погрожує журналісту, який узяв у неї коментар, пост опублікований на її сторінці у VK.

Трофімова пояснила, що підтримує Росію та її президента.

[ + – ] Пост жінки у соцмережі

"Добре, що немає в мене можливості вас усіх за законом воєнного часу до стінки… Навіть через таких мерзотників не хочу гріх на душу брати… "Твердий знак" відзначився. ЦИПСОшники хрінові", — йдеться в публікації користувача соцмережі

[ + – ] Пост жінки у соцмережі

Співробітнику преси росіянка пояснила, що будинок, у якому є точка доступу під назвою "Слава Україні", розташований поряд з поліцейським управлінням.

[ + – ] Посада Олена Трофімової з підписом: "Хтось мене спіймав, коли я прийшла на "Чебурашку"

Вона також згадала про те, що веде списки противників війни та державного устрою, для чого організувала спеціальну групу у соцмережі.

"Я знаю, що в обласній тамбовській адміністрації дохріна таких людей працює, які поки причаїлися", — сказала вона.

Нагадаємо, що в TikTok виявили російські акаунти з дезінформацією про Україну. Протягом кількох місяців авторам відеосюжетів вдалося зацікавити 133 564 передплатників. Ролики здебільшого були з антиукраїнською повісткою.

Раніше Фокус повідомляв, що російська пропаганда "воює" із західними танками ще до їхнього прибуття в Україну. На РосТВ розповсюджують інформацію про те, що західні танки — Leopard, Challenger та Abrams — начебто не підходять до умов поточної війни.