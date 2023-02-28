В России запрещают употреблять слова иноязычного происхождения: Путин подписал закон

Подписанный Путиным закон должен усилить значение русского в стране-агрессорке. Согласно ему, россиянам запрещаются нелитературные слова.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном языке. Он направлен на повышение значения русского языка и регулирование употребления иностранных слов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе прописано использование русского языка как государственного в разных сферах. Граждане России должны искать иностранным словам аналоги. Исключением могут быть только такие, которые перевести невозможно. Российские аналоги закрепят в нормативных словарях.

В определенных сферах использование русского языка как государственного сделали обязательным: отныне в России в образовательной среде, государственных и муниципальных информационных системах будет господствовать литературный русский. По тем же правилам россияне будут писать информацию для потребителей товаров, услуг и т.д.

Даже официальная переписка организаций всех форм собственности с иностранцами отныне будет происходить на государственном языке.

В самом государственном языке тоже появились свои нормы. Употребление слов и выражений, не являющихся литературными, запрещается. Нецензурная лексика тоже под запретом.

Иностранный текст россияне отныне обязаны переводить. Если присутствуют иностранные слова, перевод их на русский должен быть оформлен шрифтом того же размера, типа и цвета.

Напомним, также 28 февраля Владимир Путин выступил в коллегии ФСБ. Российский президент призвал держать под особым контролем границу с Украиной и более оперативно реагировать на "активизацию разведывательных действий Запада против РФ". По его словам, российское общество пытаются расколоть и используют для этого сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию.

Американский актер и режиссер Шон Пенн поделился в интервью впечатлениями от встречи с российским лидером. Пенн приехал в РФ на Московский кинофестиваль для презентации своего фильма "Обещание". Владимир Путин захотел увидеться со звездой кино, поэтому актера с сопровождением конвоя доставили в загородный дом российского режиссера Никиты Михалкова. Пенн вспомнил о жестокости службы безопасности, которая отталкивала фермеров с дороги.