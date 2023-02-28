У Росії забороняють вживати слова іншомовного походження: Путін підписав закон

Підписаний Путіним закон має посилити значення російської в країні-агресорці. Згідно з ним, росіянам забороняється нелітературні слова.

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон про державну мову. Він спрямований на підвищення значення російської та регулювання вживання іншомовних слів. Відповідний документ опублікували на офіційному порталі правової інформації.

У законі прописане використання російської мови як державної в різних сферах. Громадяни Росії мають шукати іноземним словам аналоги. Винятком можуть бути тільки такі, які перекласти неможливо. Російські аналоги закріплять у нормативних словниках.

У певних сферах використання російської мови як державної зробили обов’язковим: відтепер у Росії в освітньому середовищі, державних та муніципальних інформаційних системах пануватиме літературна російська. За тими ж правилами росіяни писатимуть інформацію для споживачів товарів, послуг тощо.

Навіть офіційне листування організацій усіх форм власності з іноземцями відтепер відбуватиметься державною мовою.

У самій державній мові теж з'явились свої норми. Вживання слів та виразів, що не є літературними, забороняється. Нецензурна лексика також під забороною.

Іноземний текст росіяни віднині зобов’язані перекладати. Якщо присутні іноземні слова, переклад їх російською має бути оформлений шрифтом того ж розміру, типу і кольору.

Нагадаємо, також 28 лютого Володимир Путін виступив на колегії ФСБ. Російський президент закликав тримати під особливим контролем кордон з Україною та оперативніше реагувати на "активізацію розвідувальних дій Заходу проти РФ". За його словами, російське суспільство намагаються розколоти й використовують для цього сепаратизм, націоналізм, неонацизм та ксенофобію.

Американський актор і режисер Шон Пенн поділився в інтерв’ю враженнями від зустрічі з російським лідером. Пенн приїхав у РФ на Московський кінофестиваль для презентації свого фільму "Обіцянка". Володимир Путін забажав побачитись з зіркою кіно, тож актора з супроводом конвою доставили в заміський будинок російського режисера Микити Міхалкова. Пенн згадав жорстокість служби безпеки, яка відштовхувала фермерів з дороги.