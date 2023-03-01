Россия вербует в Ливане наемников для отправки на Донбасс, — СМИ

Анонимный информатор журналистов в правительстве Ливана подтвердил, что завербованные для войны в Украине мужчины уже получили первую "зарплату" и компенсацию на случай своей гибели на Донбассе.

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Россия активно вербует молодых палестинцев Ливана для участия в войне с Украиной. Об этом сообщает The Media Line.

По информации медиа, которое ссылается на свои анонимные источники в правительстве Ливана, палестинцам платят 350 долларов в месяц за вступление в ряды ВС РФ.

А из представителей элитных сирийских войск россияне формируют боевые подразделения, которые готовятся отправить на Донбасс противостоят украинским военным.

Большинство из завербованных россиянами были рождены после 1969 года. Они не имеют надлежащей регистрации у ливанских властей. Это упрощает их "поездки" с целью участия в войне с Украиной в качестве наемников, так как ливанское правительство не имеет возможности контролировать или отслеживать перемещения этих рекрутов.

Информатор СМИ в правительстве Ливана также уточнил, что вербовкой занимаются активисты, связанные с посольством Палестины в Ливане.

Также медиа сообщает о том, что большинство палестинцев, завербованных россиянами для войны в Украине, родом из Эйн-аль-Халва — крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане.

Известно, что эти мужчины уже даже получили ежемесячное пособие и компенсацию для своих семей в обмен на согласие участвовать в войне с Украиной на стороне оккупантов.

Источник СМИ в ливанских службах безопасности также сообщил, что вербовка палестинцев и других лиц осуществляется в координации с базирующейся в Ливане организацией "Хезболла" (военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, — ред.).

Они также активно вербует молодых наемников, в том числе тех, кто умеет управлять беспилотниками, и людей, имеющих опыт ведения партизанской войны в городских районах.

Точно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для войны с украинцами на стороне России, но считается, что около 300 человек уже прошли экспресс-подготовку в России и были отправлены на передовую.

Напомним, в конце февраля стало известно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил создать собственную частную военную компанию. Он планирует сформировать свою ЧВК после завершения работы на госслужбе. При этом Кадыров надеется составить конкуренцию владельцу "вагнеровцев" — бизнесмену Евгению Пригожину.

Фокус также писал о том, что за ЧВК "Вагнер" в Украине могут воевать до 200 сербов. По словам адвоката Чедомира Стойковича, он обратился в суд Белграда с целью запретить деятельность боевиков вооруженной группировки на территории Сербии. Однако буквально через пару дней генеральная прокуратура резко остановила расследование по данному факту.