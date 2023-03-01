Росія вербує в Лівані найманців для відправлення на Донбас, — ЗМІ

Анонімний інформатор журналістів в уряді Лівану підтвердив, що завербовані для війни в Україні чоловіки вже отримали першу "зарплату" та компенсацію на випадок своєї загибелі на Донбасі.

Related video

Росія активно вербує молодих палестинців Лівану для участі у війні з Україною. Про це повідомляє The Media Line.

За інформацією медіа, яке посилається на свої анонімні джерела в уряді Лівану, палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до лав ЗС РФ.

А з представників елітних сирійських військ росіяни формують бойові підрозділи, які готуються відправити на Донбас протистояти українським військовим.

Більшість із завербованих росіянами були народжені після 1969 року. Вони не мають належної реєстрації у ліванської влади. Це спрощує їхні "поїздки" з метою участі у війні з Україною як найманців, оскільки ліванський уряд не має змоги контролювати чи відстежувати переміщення цих рекрутів.

Інформатор ЗМІ в уряді Лівану також уточнив, що вербуванням займаються активісти, пов'язані з посольством Палестини в Лівані.

Також медіа повідомляє, що більшість палестинців, завербованих росіянами для війни в Україні, родом з Ейн-аль-Халва — найбільшого табору палестинських біженців у Лівані.

Відомо, що ці чоловіки вже навіть отримали щомісячну допомогу та компенсацію для своїх сімей в обмін на згоду брати участь у війні з Україною на боці окупантів.

Джерело ЗМІ в ліванських службах безпеки також повідомило, що вербування палестинців та інших осіб здійснюється в координації з організацією "Хезболла", що базується в Лівані (воєнізована ліванська шиїтська організація і політична партія, яка виступає за створення в Лівані ісламської держави за зразком Ірану, — ред.).

Вони також активно вербують молодих найманців, зокрема тих, хто вміє керувати безпілотниками, та людей, які мають досвід ведення партизанської війни у міських районах.

Достеменно невідомо, скільки палестинців було завербовано для війни з українцями на боці Росії, але вважається, що майже 300 осіб уже пройшли експрес-підготовку в Росії та були відправлені на передову.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров вирішив створити власну приватну військову компанію. Він планує сформувати свою ПВК після завершення роботи на держслужбі. При цьому Кадиров сподівається скласти конкуренцію власнику "вагнерівців" — бізнесмену Євгену Пригожину.

Фокус також писав про те, що за ПВК "Вагнер" в Україні можуть воювати до 200 сербів. За словами адвоката Чедомира Стойковича, він звернувся до суду Белграда з метою заборонити діяльність бойовиків збройного угруповання на території Сербії. Проте буквально за кілька днів генеральна прокуратура різко зупинила розслідування за цим фактом.