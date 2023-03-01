Затягивание и истощение: в ОП раскрыли планы Путина по поводу Украины

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль надеется на прекращение помощи ВСУ о стороны стран-союзниц и на то, что Украина придет в небоеспособное состояние из-за конфликтов внутри страны.

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Президент России Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта и внутреннюю дестабилизацию ситуации в Украине, Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

По его словам, у Кремля сейчас есть четкий план и состоит он в "изматывании" украинских военных и мирных граждан путем искусственного затягивания военного конфликта.

Кроме того лидер РФ выжидает, когда экономические системы западных стран-союзниц Украины истощаться и войдут в период кризиса. Таким образом Путин надеется уменьшить обороноспособность Украины, зависящую от поставок иностранной техники и боеприпасов.

Также Россия надеется, что капитуляции Украины можно добиться путем раздувания внутренних противоречий в нашей стране.

С этой же целью РФ организовывает манипуляционные "антивоенные" акции в разных странах мира. На них звучат лозунги, смысл которых сводится к прекращению огня со стороны ВСУ и передачу оккупированных территорий России в обмен на мир.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высмеял попытки Путина уничтожить Украину зимой. По его словам, уже пятое поражение Владимира Путина с начала полномасштабной войны.

Фокус также писал, что президент РФ Владимир Путин на самом деле не настроен на мирные переговоры с Украиной. Его цель состоит в том, чтобы уничтожить ее. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.