Затягування та виснаження: в ОП розкрили плани Путіна щодо України

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Кремль сподівається на припинення допомоги ЗСУ з боку країн-союзниць і на те, що Україна прийде в небоєздатний стан через конфлікти всередині країни.

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Президент Росії Володимир Путін розраховує на затягування конфлікту і внутрішню дестабілізацію ситуації в Україні. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у "Твіттері".

За його словами, у Кремля зараз є чіткий план, і полягає він у "виснаженні" українських військових і мирних громадян шляхом штучного затягування військового конфлікту.

Крім того, лідер РФ вичікує, коли економічні системи західних країн-союзниць України виснажуватимуться й увійдуть у період кризи. Так Путін сподівається зменшити обороноздатність України, яка залежить від постачання іноземної техніки та боєприпасів.

Також Росія сподівається, що капітуляції України можна досягти шляхом роздування внутрішніх суперечностей у нашій країні.

Із цією ж метою РФ організовує маніпуляційні "антивоєнні" акції в різних країнах світу. На них звучать гасла, сенс яких зводиться до припинення вогню з боку ЗСУ та передачі окупованих територій Росії в обмін на мир.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв спроби Путіна знищити Україну взимку. За його словами, вже п'ята поразка Володимира Путіна від початку повномасштабної війни.

Фокус також писав, що президент РФ Володимир Путін насправді не налаштований на мирні переговори з Україною. Його мета полягає в тому, щоб знищити її. Про це заявила мінітерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.