Литовско-польско-украинская бригада участвует в учениях НАТО Allied Spirit (фото)

На учениях в Германии будут проходить военные игры, на которых отработают разные сценарии действий. Украинские бойцы действуют как сторона ответных действий.

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В Германии начинаются ежегодные учения стран НАТО Allied Spirit 23, в которых примут участие украинские бойцы из состава литовско-польско-украинской имени Великого гетмана Константина Острогского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В международных учениях примут участие бойцы из:

США;

Литвы;

Германии;

Польши;

Великобритании;

Румынии;

Украины в рамках литовско-польско-украинской бригады;

другие союзники НАТО

Allied Spirit — это обучение армии США для многонациональных партнеров, которые проводятся на полигонах Командования подготовки 7-й армии Сухопутных войск ВС США в Графенвери и Хоенфельсе на территории Германии.

В ходе учения военные будут использовать компьютерное моделирование для отработки интегрированных функций командования и контроля за реалистичным тактическом сценарии против реалистичных угроз. Такие упражнения будут проходить первую неделю учений, которые продлятся до 10 марта.

[ + – ] Учения продлятся до 10 марта

Украинские военные из LITPOLUKRBRIG действуют как сторона вероятных действий в ответ. Военнослужащие будут проверять, насколько успешно интегрируют технологии и процедуры в международную бригаду. Также для бойцов бригады будет возможность усовершенствовать военные операции путем взаимодействия между членами НАТО и союзниками.

Напомним, 28 февраля в Исландию прибыл самолет "судного дня" США E-6B Mercury.

2 марта в ISW писали, что катастрофическое поражение ВС РФ под Угледаром показывает серьезные проблемы у оккупантов.