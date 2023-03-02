Литовсько-польсько-українська бригада бере участь у навчаннях НАТО Allied Spirit (фото)

На навчаннях у Німеччині відбуватимуться військові ігри, на яких відпрацюють різні сценарії дій. Українські бійці діють як сторона дій у відповідь.

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У Німеччині розпочинаються щорічні навчання країн НАТО Allied Spirit 23, у яких візьмуть участь українські бійці зі складу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

У міжнародних навчаннях візьмуть участь бійці з:

США;

Литви;

Німеччини;

Польща;

Великобританії;

Румунії;

України в межах литовсько-польсько-української бригади;

інші союзники НАТО

Allied Spirit — це навчання армії США для багатонаціональних партнерів, які проводяться на полігонах Командування підготовки 7-ї армії Сухопутних військ ЗС США у Графенвері та Хоенфельсі на території Німеччини.

У ході навчання військові будуть використовувати комп'ютерне моделювання для відпрацювання інтегрованих функцій командування та контролю за реалістичним тактичним сценарієм проти реалістичних загроз. Такі вправи проходитимуть перший тиждень навчань, які триватимуть до 10 березня.

[ + – ] Навчання триватимуть до 10 березня

Українські військові з LITPOLUKRBRIG діють як сторона можливих дій у відповідь. Військовослужбовці перевірятимуть, наскільки успішно інтегрують технології та процедури до міжнародної бригади. Також для бійців бригади буде можливість удосконалити військові операції шляхом взаємодії між членами НАТО й союзниками.

Нагадаємо, 28 лютого до Ісландії прибув літак "судного дня" США E-6B Mercury.

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