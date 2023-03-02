"Примерно, как ездить на Жигулях": ВСУ завершили учения с гаубицами FH70 в Эстонии (фото)

Опытные украинские артиллеристы освоили работу с современным вооружением всего за две недели.

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1 марта на Центральном полигоне Эстонии прошел завершающий этап в обучении пятой группы украинских артиллеристов на гаубицах FH70. Соответствующий сюжет о завершении учений был опубликован эстонской телекомпанией ERR.

Экзамен сдавали 9 артиллерийских расчетов. По учебной цели было выпущено 150 снарядов.

Несмотря на то, что до сих пор украинским артиллеристам приходилось стрелять из гаубиц советского образца Д-20 и Д-30 самого распространенного на пространстве бывшего СССР 152 калибра, для завершения обучения потребовалось всего две недели.

"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми артиллерийскими системами. Так что сегодня можно сказать, что двух недель вполне хватает", – подчеркнул в телесюжете подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

Стандарт НАТО обещает отсутствие проблем с боекомплектом

По словам украинских военных, проходивших обучение, гаубицы FH70 отличаются от советских образцов более мощным 155-м калибром, что является универсальным стандартом НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше.

"Это примерно, как ездить на Жигулях и на Mercedes. Суть идентична, пушка и есть пушка, отличается лишь качество. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы выполнять поставленные задачи с меньшими затратами снарядов", – поделился своим мнением в эфире военнослужащий ВСУ с позывным "Шрек".

На днях артиллеристы будут возвращаться в Украину, вместе с оружием, которое передает Эстония. Однако перед возвращением на фронт, они передадут полученные навыки своим коллегам по оружию. По словам военнослужащего ВСУ с позывным "Портфель": "Это займет у нас немного больше времени, чем у эстонских инструкторов, но у нас парни толковые, они быстро все освоят".

[ + – ] ВСУ завершили учения на гаубицах FH70 [ + – ] ВСУ завершили учения на гаубицах FH70 [ + – ] ВСУ завершили учения на гаубицах FH70

Напомним, по информации на конец января 2023 года, Генштаб ВСУ сообщил о передаче Эстонией Киеву всех своих 155-мм гаубиц FH70.

В конце ноября 2022 года также сообщалось, что украинские артиллеристы провели демонстрацию возможностей итальянских гаубиц FH70, работающих с весні на передовой.