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Военный Фокус Российско-украинская война

"Примерно, как ездить на Жигулях": ВСУ завершили учения с гаубицами FH70 в Эстонии (фото)

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ВСУ завершили учения на гаубицах FH70

Опытные украинские артиллеристы освоили работу с современным вооружением всего за две недели.

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1 марта на Центральном полигоне Эстонии прошел завершающий этап в обучении пятой группы украинских артиллеристов на гаубицах FH70. Соответствующий сюжет о завершении учений был опубликован эстонской телекомпанией ERR.

Экзамен сдавали 9 артиллерийских расчетов. По учебной цели было выпущено 150 снарядов.

Несмотря на то, что до сих пор украинским артиллеристам приходилось стрелять из гаубиц советского образца Д-20 и Д-30 самого распространенного на пространстве бывшего СССР 152 калибра, для завершения обучения потребовалось всего две недели.

"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми артиллерийскими системами. Так что сегодня можно сказать, что двух недель вполне хватает", – подчеркнул в телесюжете подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

Стандарт НАТО обещает отсутствие проблем с боекомплектом

По словам украинских военных, проходивших обучение, гаубицы FH70 отличаются от советских образцов более мощным 155-м калибром, что является универсальным стандартом НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше.

"Это примерно, как ездить на Жигулях и на Mercedes. Суть идентична, пушка и есть пушка, отличается лишь качество. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы выполнять поставленные задачи с меньшими затратами снарядов", – поделился своим мнением в эфире военнослужащий ВСУ с позывным "Шрек".

На днях артиллеристы будут возвращаться в Украину, вместе с оружием, которое передает Эстония. Однако перед возвращением на фронт, они передадут полученные навыки своим коллегам по оружию. По словам военнослужащего ВСУ с позывным "Портфель": "Это займет у нас немного больше времени, чем у эстонских инструкторов, но у нас парни толковые, они быстро все освоят".

гаубица FH70, гаубица FH70 ВСУ, гаубица FH70 Эстония, учения гаубица FH70 Fullscreen
ВСУ завершили учения на гаубицах FH70
гаубица FH70, гаубица FH70 ВСУ, гаубица FH70 Эстония, учения гаубица FH70 Fullscreen
ВСУ завершили учения на гаубицах FH70
гаубица FH70, гаубица FH70 ВСУ, гаубица FH70 Эстония, учения гаубица FH70 Fullscreen
ВСУ завершили учения на гаубицах FH70
гаубица FH70, гаубица FH70 ВСУ, гаубица FH70 Эстония, учения гаубица FH70
гаубица FH70, гаубица FH70 ВСУ, гаубица FH70 Эстония, учения гаубица FH70
гаубица FH70, гаубица FH70 ВСУ, гаубица FH70 Эстония, учения гаубица FH70

Напомним, по информации на конец января 2023 года, Генштаб ВСУ сообщил о передаче Эстонией Киеву всех своих 155-мм гаубиц FH70.

В конце ноября 2022 года также сообщалось, что украинские артиллеристы провели демонстрацию возможностей итальянских гаубиц FH70, работающих с весні на передовой.