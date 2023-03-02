"Приблизно як їздити на "Жигулях": ЗСУ завершили навчання з гаубицями FH70 в Естонії (фото)

Досвідчені українські артилеристи освоїли роботу із сучасним озброєнням лише за два тижні.

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1 березня на Центральному полігоні Естонії пройшов завершальний етап у навчанні п'ятої групи українських артилеристів на гаубицях FH70. Відповідний сюжет про завершення навчань опубліковала естонська телекомпанія ERR.

Іспит складали 9 артилерійських розрахунків. По навчальній цілі було випущено 150 снарядів.

Попри те, що досі українським артилеристам доводилося стріляти з гаубиць радянського зразка Д-20 і Д-30 найпоширенішого на просторі колишнього СРСР 152 калібру, для завершення навчання знадобилося лише два тижні.

"У них багатий досвід роботи з радянськими артилерійськими системами, що буксируються. Тож сьогодні можна сказати, що двох тижнів цілком вистачає", — підкреслив у телесюжеті підполковник, командир артилерійського батальйону Аллан Райдма.

Стандарт НАТО обіцяє відсутність проблем із боєкомплектом

За словами українських військових, які проходили навчання, гаубиці FH70 відрізняються від радянських зразків потужнішим 155 калібром, що є універсальним стандартом НАТО, а значить, і проблем із боєкомплектом в українських артилеристів буде менше.

"Це приблизно, як їздити на "Жигулях" і на Mercedes. Суть ідентична, гармата і є гармата, відрізняється лише якість. Ми повинні постійно вдосконалюватися, щоб виконувати поставлені завдання з меншими витратами снарядів", — поділився своєю думкою в ефірі військовослужбовець ЗСУ з позивним "Шрек".

Днями артилеристи повертатимуться в Україну разом зі зброєю, яку передає Естонія. Однак перед поверненням на фронт вони передадуть отримані навички своїм колегам зі зброї. За словами військовослужбовця ЗСУ із позивним "Портфель": "Це займе в нас трохи більше часу, ніж в естонських інструкторів, але в нас хлопці розумні, вони швидко все освоять".

[ + – ] ЗСУ завершили навчання на гаубицях FH70 [ + – ] ЗСУ завершили навчання на гаубицях FH70 [ + – ] ЗСУ завершили навчання на гаубицях FH70

Нагадаємо, за інформацією на кінець січня 2023 року, Генштаб ЗСУ повідомив про передачу Естонією Києву всіх своїх 155-мм гаубиць FH70.

Наприкінці листопада 2022 року також повідомлялося, що українські артилеристи провели демонстрацію можливостей італійських гаубиць FH70, які працюють з весни на передовій.