РФ использует страх перед ядерной войной, чтобы сдержать военную помощь Украине, — ISW

По мнению аналитиков, Кремль, скорее всего, не будет вести диалог о возобновлении договора СНВ и продолжит угрожать миру применением оружия массового поражения.

Related video

Россия использует страх перед ядерной эскалацией для того, чтобы замедлить поставки западного оружия в Украину. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 2 марта.

Аналитики убеждены, что Кремль и дальше будет выступать с ядерными угрозами в надежде запугать Запад, хотя сама по себе вероятность применения оружия массового поражения со стороны РФ крайне мала.

"Вполне вероятно, что Кремль использует страх перед ядерной эскалацией и приостановкой действия нового договора СНВ в надежде сдержать поддержку Украины со стороны Запада и замедлить обещанные западные поставки военной помощи", — говорится в отчете.

Госсекретарь США призвал Россию не выходить из ядерного договора

Напомним, на саммите G20 в Дели (Индия) 2 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову и призвал Кремль пересмотреть решение о выходе из договора СНВ, который предусматривает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

По словам Блинкена, он сказал Лаврову, что США будут готовы к взаимодействию с Россией по вопросам стратегического контроля ядерных вооружений, "независимо от того, что происходит в мире и в наших отношениях".

Также напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)