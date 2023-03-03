РФ використовує страх перед ядерною війною, щоб стримати військову допомогу Україні — ISW
На думку аналітиків, Кремль, швидше за все, не вестиме діалог про поновлення договору СНО і продовжуватиме загрожувати світові застосуванням зброї масової поразки.
Росія використовує страх перед ядерною ескалацією для того, щоб уповільнити постачання західної зброї до України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 2 березня.
Аналітики переконані, що Кремль і надалі виступатиме з ядерними погрозами, сподіваючись залякати Захід, хоча сама по собі ймовірність застосування зброї масової поразки з боку РФ вкрай мала.
"Цілком імовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією та призупиненням дії нового договору СНО в надії стримати підтримку України з боку Заходу та уповільнити обіцяні західні постачання військової допомоги", — йдеться у звіті.
Держсекретар США закликав Росію не виходити з ядерної угоди
Нагадаємо, на саміті G20 у Делі (Індія) 2 березня державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до голови МЗС Росії Сергія Лаврова і закликав Кремль переглянути рішення про вихід із договору СНО, який передбачає взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.
За словами Блінкена, він сказав Лаврову, що США будуть готові до взаємодії з Росією з питань стратегічного контролю ядерних озброєнь, "незалежно від того, що відбувається у світі та наших відносинах".
Також нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів оголосив, що Росія припиняє участь у договорі з США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).