"Невідповідальне рішення": держсекретар США закликав РФ не виходити з ядерного договору

За словами Ентоні Блінкена, він повідомив Сергія Лаврова, що США будуть готові до взаємодії з Росією з питань стратегічного контролю ядерних озброєнь, "незалежно від того, що відбувається у світі та в наших відносинах".

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На саміті "Великої двадцятки" у Делі державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію переглянути рішення про вихід із договору СНО, який передбачає взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Про це повідомляє CNN.

"Я закликаю Росію переглянути своє безвідповідальне рішення і повернутися до реалізації нового договору СНО-ІІІ, який передбачає обмеження, що перевіряються на ядерний арсенал США і РФ. Взаємне дотримання цих умов на користь обох країн. І цього від нас, як від ядерних держав, чекають люди по всьому світу", — заявив Блінкен на прес-конференції.

В індійській столиці він також поговорив із головою російського МЗС Сергієм Лавровим уперше з початку активної фази війни в Україні. Держсекретар США та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров говорили протягом 10 хвилин.

За словами Блінкена, він сказав Лаврову, що США будуть готові до взаємодії з Росією з питань стратегічного контролю ядерних озброєнь, "незалежно від того, що відбувається у світі та з нашими відносинами".

Вважається, що це була перша бесіда Блінкена і Лаврова віч-на-віч з початку масштабної війни в Україні.

За даними журналістів, які посилаються на слова високопоставленого представника американського керівництва, представник США, крім заклику переглянути рішення про зупинення участі РФ у договорі про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, також сказав Лаврову, що Вашингтон підтримуватиме Україну стільки, скільки це знадобиться. Він звернувся із пропозицією щодо звільнення засудженого у 2018 році в РФ американця Пола Вілана.

Повідомляється, що у Блінкена не склалося враження, що найближчим часом російське керівництво може внести будь-які зміни до політики, що проводиться.

Зі свого боку російські ЗМІ повідомили, пославшись на заяву МЗС, що представники двох держав не зустрічалися в кулуарах саміту "Двадцятки", а поговорили на ходу.

Раніше Фокус повідомляв, що війна в Україні стане однією із головних тем на саміті G20 в Індії.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував провести саміт країн Латинської Америки та України, який би відвідав особисто.