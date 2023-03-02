Менше 10 хвилин: Блінкен та Лавров зустрілися вперше після вторгнення РФ в Україну

Держсекретар США поговорив із російським міністром закордонних справ у кулуарах G20 у Нью-Делі в Індії. Спікерка МЗС РФ Захарова заявила, що Блінкен сам "попросив" про контакт із Лавровим.

Related video

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров у четвер, 2 березня, провели коротку розмову в кулуарах зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств "Великої двадцятки" у столиці Індії Нью-Делі. Про це пише телеканал CNN з посиланням на співробітника Держдепу, ім'я якого не називається.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Лавров і Блінкен не мали особистих переговорів, хоча вони неодноразово зустрічалися на міжнародних заходах.

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив журналістам, що контактів між держсекретарем США та російським дипломатом не заплановано. Однак така зустріч, хоч і в урізаному вигляді, але відбулася.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова, зі свого боку, прокоментувала, що Блінкен "попросив" про контакт із Лавровим.

Як уточнюється, зустріч тривала трохи більше десяти хвилин. Вона відбулася на тлі високої напруженості навколо подій в Україні, а також зупинення Російською Федерацією договору про ядерну зброю.

Зустріч Блінкена та Лаврова в Індії: про що вони говорили

Як пише Associated Press, Блінкен використав зустріч, щоб донести до Лаврова три основні моменти:

США підтримуватимуть Україну під час війни стільки, скільки потрібно для припинення бойових дій; Росія має переглянути своє рішення про зупинення участі у договорі про ядерне озброєння; Росія має звільнити затриманого громадянина США, колишнього морського піхотинця Пола Вілана, якого в Москві засудили на 16 років за шпигунство.

Нагадаємо, 1 березня агентство Bloomberg повідомило, що Індія намагається переконати Москву та Пекін погодитися на певний консенсус під час опису російського вторгнення в Україну. Йдеться про те, щоб називати конфлікт "війною в Україні", а не "війною Росії в Україні". Це нібито має допомогти підписати підсумкове комюніке.