Меньше 10 минут: Блинкен и Лавров встретились впервые после вторжения РФ в Украину

Госсекретарь США поговорил с российским министром иностранных дел в кулуарах G20 в Нью-Дели в Индии. Спикер МИД РФ Захарова заявила, что Блинкен сам "попросил" о контакте с Лавровым.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 2 марта, провели короткий разговор в кулуарах встречи руководителей внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" в столице Индии Нью-Дели. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на сотрудника Госдепа, чье имя не называется.

После начала полномасштабной России против Украины у Лаврова и Блинкена не было личных переговоров, хотя они неоднократно встречались на международных мероприятиях.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что контактов между госсекретарем США и российским дипломатом не запланировано. Однако такая встреча, хоть и в урезанном виде, но все-таки состоялась.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала, что Блинкен "попросил" о контакте с Лавровым.

Как уточняется, встреча длилась не более десяти минут. Она состоялась на фоне высокой напряженности вокруг событий в Украине, а также приостановки Российской Федерацией договора о ядерном оружии.

Встреча Блинкена и Лаврова в Индии: о чем они говорили

Как пишет Associated Press, Блинкен использовал встречу, чтобы донести до Лаврова три основных момента:

США будут поддерживать Украину во время войны столько, сколько потребуется для прекращения боевых действий; Россия должна пересмотреть свое решение о приостановлении участия в договоре о ядерном вооружении; Россия должна освободить задержанного гражданина США, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, которого в Москве осудили на 16 лет за шпионаж.

Напомним, 1 марта агентство Bloomberg сообщило, что Индия пытается убедить Москву и Пекин согласиться на определенный консенсус при описании российского вторжения в Украину. Речь идет о том, чтобы называть конфликт "войной в Украине", а не "войной России в Украине". Это якобы должно помочь подписать итоговое коммюнике.