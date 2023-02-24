Особисто поїхав би: Зеленський запропонував провести саміт країн Латинської Америки та України

За словами голови держави, незважаючи на складнощі з виїздом з України, на таку зустріч він поїхав би спеціально. Він готовий йти на зустріч і готовий донести позицію України латиноамериканським медіа та суспільству.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення саміту між Україною та латиноамериканськими країнами. На нього він особисто поїхав би, щоб донести "формулу миру" для України. Про це президент заявив на пресконференції 24 лютого, яка транслювалася в ефірі телемарафону.

"Латинська Америка — вона дуже важлива. І я дуже хотів би провести конференцію, зустріч, саміт країн Латинської Америки та України, — пояснив Зеленський. — І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би" .

За словами Зеленського, він готовий йти на зустріч і готовий донести позицію України латиноамериканським медіа та суспільству.

Представники українського МЗС готові цілодобово працювати, а так треба було діяти протягом останніх 30 років. Разом з тим він додав, що "ніхто не очікував від сусіда бажання знищити нас повністю".

Зеленський також відзначив важливість величезного африканського континенту та Латинської Америки стосовно підтримки миру.

Коаліція для підтримки демократичного світопорядку не була сформована до війни, "кулак не повністю сформований", оскільки в ньому не вистачає Африки та Латинської Америки.

Після підтримки резолюції ООН щодо України, за словами президента, потрібно провести саміт країн, які підтримали цю ініціативу.

На питання про те, що він міг би відповісти керівництву країн, які не підтримали резолюцію, а таких країн виявилося шість, голова держави сказав, що важко пояснити тим, хто не стикався з війною, з втратами людей, тортурами, зґвалтуваннями.

"Невже це має прийти до кожного, щоб оцінити наслідки війни?" — риторично запитав Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що на Запорізькій АЕС залишилося дві тисячі співробітників із 11 000 довоєнного штату.