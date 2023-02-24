Лично поехал бы: Зеленский предложил провести саммит стран Латинской Америки и Украины

По словам главы государства, несмотря на сложности с выездом из Украины, на такую встречу он поехал бы специально. Он готов идти на встречу, и готов донести позицию Украины латиноамериканским медиа и обществу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения саммита между Украиной и латиноамериканскими странами. На него он бы лично поехал, чтобы донести "формулу мира" для Украины. Об этом президент заявил на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась в эфире телемарафона.

"Латинская Америка — она очень важна. И я очень хотел бы сделать конференцию, встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины, — объяснил Зеленский. — И вы знаете, как мне сложно выезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы".

По словам Зеленского, он готов идти на встречу, и готов донести позицию Украины латиноамериканским медиа и обществу.

Представители украинского МИДа готовы круглосуточно работать, а так нужно было действовать на протяжении последних 30 лет.Вместе с тем он добавил, что "никто не ожидал от соседа желания уничтожить нас полностью".

Зеленский также отметил важность огромного африканского континента и Латинской Америкой применительно к поддержке мира.

Коалиция для поддержки демократического миропорядка не была сформирована до войны, "кулак не полностью сформирован", так как в нем не хватает Африки и Латинской Америки.

После поддержки резолюции ООН по Украине, по словам президента, нужно провести саммита стран, поддержавших эту инициативу.

На вопрос о том, что он мог бы ответить руководству стран, которые не поддержали резолюцию, а таких стран оказалось шесть, глава государства сказал, что трудно объяснить тем, кто не сталкивался с войной, с потерями людей, пытками, изнасилованиями.

"Неужели это должно прийти в каждый дом, чтобы оценить последствия войны?" — задался риторическим вопросом Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что на Запорожской АЭС осталось две тысячи сотрудников из 11 000 довоенного штата.