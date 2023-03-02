"Безответственное решение": госсекретарь США призвал РФ не выходить из ядерного договора

По словам Энтони Блинкена, он сообщил Сергею Лаврову, что США будут готовы к взаимодействию с Россией по вопросам стратегического контроля ядерных вооружений, "независимо от происходящего в мире и в наших отношениях".

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На саммите "Большой двадцатки" в Дели государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию пересмотреть решение о выходе из договора СНВ, который предусматривает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Об этом сообщает CNN.

"Я призываю Россию пересмотреть свое безответственное решение и вернуться к реализации нового договора СНВ-III, который предусматривает проверяемые ограничения на ядерный арсенал США и РФ. Взаимное соблюдение этих условий в интересах обеих стран. И этого от нас, как от ядерных держав, ждут люди по всему миру", — заявил Блинкен на пресс-конференции.

В индийской столице он также побеседовал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым впервые с начала активной фазы войны в Украине. Госсекретарь США и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорили в течение 10 минут.

По словам Блинкена, он сказал Лаврову, что США будут готовы к взаимодействию с Россией по вопросам стратегического контроля ядерных вооружений, "независимо от того, что происходит в мире и в наших отношениях".

Считается, что это была первая беседа Блинкена и Лаврова с глазу на глаз с начала масштабной войны в Украине.

По данным журналистов, которые ссылаются на слова высокопоставленного представителя американского руководства, представитель США, помимо, призыва пересмотреть решение о приостановке участия РФ в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, также сказал Лаврову, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько это понадобится. Он обратился с предложением по освобождению осужденного в 2018 году в РФ американца Пола Уилана.

Сообщается, что у Блинкена не сложилось впечатления, что в ближайшее время российское руководство может внести какие-либо изменения в проводимую политику.

В свою очередь, российские СМИ сообщили, сославшись на заявление МИДа, что представители двух государств не встречались в кулуарах саммита "Двадцатки", а поговорили на ходу.

Ранее Фокус сообщал, что война в Украине станет одной из главных тем на саммите G20 в Индии.

Напомним, что Зеленский предложил провести саммит стран Латинской Америки и Украины, который бы посетил лично.