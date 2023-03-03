"Очень хитрый человек": у Зеленского прокомментировали визит Лукашенко в Китай

Белорусский политик, как считает советник главы ОП Михаил Подоляк, пошел по стопам президента Казахстана Токаева — хочет иметь равные отношения не только с РФ, но и с Китаем, чтобы гарантировать себе некоторые неприкосновенные возможности.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отбыл с трехдневным визитом в Китай. В Офисе президента Украины прокомментировали встречу белорусского политика с китайским лидером Си Цзиньпином, назвав это попыткой Лукашенко получить определенные личные гарантии.

Об этом в эфире 24 Канала 3 марта сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, Лукашенко не поехал в Китай выпрашивать что-то для Путина, потому что в этом сейчас нет особого смысла.

"Нет смысла добывать что-то для Путина: ни тактического, ни даже стратегического. И Лукашенко в этом плане очень хитрый человек. То есть он четко понимает уже стоящие в этой войне акценты. Безусловно, с пропагандистской точки зрения он делает определенные заявления", – сказал Михаил Подоляк.

На фоне всех событий Михаил Подоляк считает, что белорусский политик пошел по стопам президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

"Он хочет иметь равные отношения не только с Россией, имею в виду уровни – с иронией говорю. Он хочет иметь определенные отношения с Китаем для того, чтобы гарантировать себе некоторые неприкосновенные возможности", — сказал Подоляк.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уехал в Китай, чтобы заручиться поддержкой Пекина на фоне попыток РФ поглотить его страну. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны за 1 марта. ISW считает, что Лукашенко этим соглашениям хочет поддерживать свои усилия по развитию влияния Китая в РБ, чтобы застраховаться от попыток России обеспечивать полный экономический контроль над Беларусью.

Лукашенко во время визита в Пекин заявил, что Беларусь полностью поддерживает "мирный план", представленный в Китае. Кроме того, самопровозглашенный президент заявил об "особой миссии Беларуси" и рассказал он об этом во время встречи с делегацией Пекина 1 марта.