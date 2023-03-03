"Дуже хитра людина": у Зеленського прокоментували візит Лукашенка до Китаю

Білоруський політик, як вважає радник очільника ОП Михайло Подоляк, пішов по стопах президента Казахстану Токаєва — хоче мати рівні відносини не тільки з РФ, а й з Китаєм, для того, щоб гарантувати собі деякі недоторканні можливості.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відбув з триденним візитом до Китаю. У Офісі президента України прокоментували зустріч білоруського політика з китайським лідером Сі Цзиньпіном, назвавши це намаганням Лукашенка здобути собі певні особисті гарантії.

Про це в ефірі 24 Каналу 3 березня сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

На його думку, Лукашенко не поїхав до Китаю випрошувати щось для Путіна, бо в цьому зараз немає особливого сенсу.

"Немає сенсу добувати щось для Путіна: ні тактичного, ні навіть стратегічного. І Лукашенко у цьому плані дуже хитра людина. Тобто, він чітко розуміє акценти, які вже стоять у цій війні. Безумовно, з пропагандистської точки зору він робить певні заяви", – сказав Михайло Подоляк.

На фоні усіх подій, Михайло Подоляк вважає, що білоруський політик пішов по стопах президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Він хоче мати рівні відносини не тільки з Росією, маю на увазі рівні – з іронією говорю. Він хоче мати певні відносини з Китаєм для того, щоб гарантувати собі деякі недоторканні можливості, – припустив Подоляк.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до Китаю, щоб заручитися підтримкою Пекіна на тлі спроб РФ поглинути його країну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 1 березня. ISW вважає, що Лукашенко цими угодами хоче підтримувати свої зусилля щодо розвитку впливу Китаю у РБ, щоб застрахуватися від спроб Росії забезпечувати повний економічний контроль над Білоруссю.

Лукашенко під час візиту до Пекіна заявив, що Білорусь повністю підтримує "мирний план", який представили у Китаї. Крім того, самопроголошений президент заявив про "особливу місію Білорусі" й розповів він про це під час зустрічі з делегацією Пекіна 1 березня.