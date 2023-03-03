"Удалить следы идентичности": россияне создали в Украине сеть пыточных – CNN

По информации издания, оккупанты создали на временно оккупированных территориях сеть из 20 пыточных. Следователи также установили прямые финансовые связи изоляторов с Россией.

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У россиян была стратегия по использованию пыточных. Эти методы применялись в том числе и на Киевщине в марте прошлого года, однако из-за достаточно длительной оккупации Херсона россияне зашли там еще дальше. Следователи также заявили, что обнаружили финансовые связи этих изоляторов с российским государством, об этом сообщает CNN 2 марта.

"Эти изоляторы связаны между собой, они следуют очень похожему, если не идентичному способу поведения", — уверяет Уэйн Джордаш, который является руководителем коллектива международных следователей Mobile Justice Team.

Этот коллектив оказывает помощь в расследованиях офису Генерального прокурора Украины. Джордаш добавляет, что Россия придерживалась конкретного плана применения пыток, который делился на три этапа. Во время первых двух предполагалась ликвидация лидеров восстаний и причастных к ним лиц:

"Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, помеченных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказать ей культурное сопротивление. Второй этап – это своего рода процесс фильтрации, при котором население, оставшееся за пределами центров содержания под стражей, подвергается постоянному мониторингу и фильтрации, так что все, кто подозревается в связях с "лидерами" или причастен к организации любого типа сопротивления, также были затем идентифицировали и либо депортировали в Россию, либо их содержали в изоляторах и пытали", – сказал Джордаш.

По сути, население было изолировано, чтобы можно было удалить все следы украинской идентичности — это и есть третий этап и конечная цель.

Также издание пообщалось с одним из заложников, которые подвергались пыткам в Херсоне. Он отмечает, что если кто-то хотел получить сигарету или конфету, то ему нужно было спеть гимн России, или закричать "Слава Путину! Слава России! Слава Шойгу!". В случае отказа применялось физическое насилие.

Украинские и международные следователи также заявили, что обнаружили финансовые связи этих изоляторов с российским государством.

"Эти центры заключения имеют финансовые связи с российским государством. Эти финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры заключения, поэтому у вас есть очень четкие модели и очень четкие связи", — резюмировал Джордаш.

Напомним, ранее жители Херсона рассказали о пытках, которые им пришлось пережить в оккупации. Журналисты пишут, что документирование военных преступлений в Херсоне и области со стороны ВС РФ будет сложной задачей, так как регион очень долго был под оккупацией.

23 ноября 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

В тексте резолюции говорится о произвольных казнях агрессоров на оккупированных территориях без суда и следствия, похищениях, актах сексуального насилия, пыток и других зверствах ВС РФ.