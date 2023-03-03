"Видалити сліди ідентичності": росіяни створили в Україні мережу катівень — CNN

За інформацією видання, окупанти створили на тимчасово окупованих територіях мережу з 20 катівень. Слідчі також встановили прямі фінансові зв'язки ізоляторів із Росією.

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У росіян була стратегія використання катівень. Ці методи застосовувалися, зокрема, і на Київщині у березні минулого року, проте через досить тривалу окупацію Херсона росіяни зайшли там ще далі. Слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів із російською державою, про це повідомляє CNN 2 березня.

"Ці ізолятори пов'язані між собою, вони слідують дуже схожим, якщо не ідентичним способом поведінки", — запевняє Уейн Джордаш, який є керівником колективу міжнародних слідчих Mobile Justice Team.

Цей колектив надає допомогу у розслідуваннях офісу Генерального прокурора України. Джордаш додає, що Росія дотримувалася конкретного плану застосування катівень, який ділився на три етапи. Під час перших двох передбачалася ліквідація лідерів повстань та причетних до них осіб:

"Перший етап, по суті, полягає у затриманні і, у багатьох випадках, вбивстві категорії людей, помічених як "лідери", тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би надати їй культурний опір. Другий етап — це певний процес фільтрації, при якому населення, що залишилося за межами центрів тримання під вартою, піддається постійному моніторингу та фільтрації, тому всі, хто підозрюється у зв'язках з "лідерами" або причетний до організації будь-якого типу опору, також були потім ідентифіковані і їх або депортували до Росії, або утримували в ізоляторах і катували", — сказав Джордаш.

По суті, населення було ізольовано, щоб можна було видалити всі сліди української ідентичності — це третій етап і кінцева мета.

Також видання поспілкувалося з одним із заручників, які зазнавали тортур у Херсоні. Він зазначає, що якщо хтось хотів отримати цигарку чи цукерку, то йому потрібно було заспівати гімн Росії, або закричати "Слава Путіну! Слава Росії! Слава Шойгу!" У разі відмови застосовувалося фізичне насильство.

Українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів із російською державою.

"Ці центри ув'язнення мають фінансові зв'язки з російською державою. Ці фінансові документи показують, що громадянська адміністрація фінансується з Росії, а громадянська адміністрація фінансує центри ув'язнення, тому у вас є дуже чіткі моделі та дуже чіткі зв'язки", — резюмував Джордаш.

Нагадаємо, раніше мешканці Херсона розповіли про тортури, які їм довелося пережити в окупації. Журналісти пишуть, що документування воєнних злочинів у Херсоні та області з боку ЗС РФ буде складним завданням, оскільки регіон дуже довго перебував під окупацією.

23 листопада 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

У тексті резолюції йдеться про довільні страти агресорів на окупованих територіях без суду і слідства, викрадення, акти сексуального насильства, тортур та інші звірства ЗС РФ.