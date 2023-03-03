"Это живое мясо": как и для чего РФ проникает в страны Африки с ЧВК "Вагнер", — аналитик

Влияние компании Евгения Пригожина, по словам военного обозревателя Александра Коваленко, продолжает расти за пределами РФ, однако внутри страны к ним нет доверия у Кремля из-за высоких потерь в Украине.

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Эксперт рассказал, для чего на самом деле Российской Федерации дружеские отношения со странами Африки. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что они преследуют собственные интересы в этом вопросе, о чем и поведал журналистам FREEДОМ в четверг, 2 марта.

Благодаря ЧВК "Вагнер" РФ начала все больше проникать на территорию Африки и влияние распространилось на такие страны как Ливия, Мозамбика, ЦАР, Мали, Эритрея и так далее.

"По сути, Россия проникает, в частности, в так называемый регион Сахель. А это исторически сложившаяся зона интересов Франции, которая очень сильно озабочена тем, что именно ЧВК "Вагнер и Россия забирают их зону влияния", — говорит Коваленко.

Частная военная компания Евгения Пригожина за пределами РФ продолжает расти и по мнению эксперта это продолжится в ближайшее время. Причина в высоких потерях в Украине. Только за первые три месяца боевых действий в Украине было уничтожено немало "вагнеровцев".

"После этого в мае Евгений Пригожин обратился к Владимиру Путину за предоставлением возможности набора дополнительных ресурсов из исправительных колоний. Теперь в ЧВК набрали насильников, мародеров, убийц, но не профессиональных военных. Это живое мясо. Пригожин теряет уровень доверия у Путина. Он потерял монополию у Бахмута, он потерял монополию по найму "зеков в исправительных колониях", — заметил военно-политический обозреватель.

Напомним, 1 марта в ВСУ сообщали, что россияне бросают в атаки на Бахмут самых опытных наемников ЧВК "Вагнер". Ими руководят военные с опытом в Сирии, Ливии и других горячих точках.