"Це живе м'ясо": як і для чого РФ проникає до країн Африки з ПВК "Вагнер", — аналітик

Вплив компанії Євгена Пригожина, за словами військового оглядача Олександра Коваленка, продовжує зростати за межами РФ, проте всередині країни до них немає довіри у Кремля через високі втрати в Україні.

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Експерт розповів, для чого насправді Російській Федерації дружні відносини з країнами Африки. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що вони переслідують власні інтереси в цьому питанні, про що й розповів журналістам FREEДОМ у четвер, 2 березня.

Завдяки ПВК "Вагнер" РФ почала все більше проникати на територію Африки та вплив поширився на такі країни як Лівія, Мозамбіка, ЦАР, Малі, Еритрея тощо.

"По суті, Росія проникає, зокрема, в так званий регіон Сахель. А це зона інтересів Франції, що історично склалося, яка дуже сильно стурбована тим, що саме ПВК "Вагнер" і Росія забирають їхню зону впливу", — каже Коваленко.

Приватна військова компанія Євгена Пригожина за межами РФ продовжує зростати і, на думку експерта, це продовжиться найближчим часом. Причина у високих втратах в Україні. Лише за перші три місяці бойових дій в Україні було знищено чимало "вагнерівців".

"Після цього у травні Євген Пригожин звернувся до Володимира Путіна за наданням можливості набору додаткових ресурсів із виправних колоній. Тепер у ПВК набрали ґвалтівників, мародерів, убивць, але не професійних військових. Це живе м'ясо. Пригожин втрачає рівень довіри у Путіна. Він втратив монополію у Бахмута, він втратив монополію за наймом "зеків у виправних колоніях", — зауважив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, 1 березня в ЗСУ повідомляли, що росіяни кидають в атаки на Бахмут найдосвідченіших найманців ПВК "Вагнер". Ними керують військові з досвідом у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.