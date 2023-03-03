"Военком + Нацполиция". Украинцам объяснили правовые нюансы вручения повесток

Министерство юстиции дало разъяснения по поводу вручения повесток: кто и где имеет право проверять документы и вручать повестку, какова процедура получения, какова ответственность за неявку в ТЦК.

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На вопросы, возникающие у призывников, ответили в Министерстве юстиции Украины.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны после вручения повестки явиться в Территориальный центр комплектования (военкомат) для постановки на военный учет.

Прежде чем приступить к проверке документов уполномоченный сотрудник обязан указать основание для проверки документов, затем предъявить служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта, а также предъявить копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

Может ли представитель военкомата проверять документы?

Представители Минюстиции отмечают, что такого права нет. Проверять документы могут только уполномоченные представители:

Национальной полиции Украины;

Службы Безопасности Украины;

Национальной Гвардии Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной Миграционной Службы Украины;

Государственной таможенной Службы Украины;

Вооруженных сил Украины;

В связи с этим сформировалась известная практика, когда работники военкоматов вручают повестки совместно с представителями Нацполиции.

Кто имеет право вручать повестки?

Представители органов местного самоуправления;

Руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и форм собственности;

Уполномоченные лица районных (городских) Территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

Где могут вручать повестки?

Украинском законодательством не предусмотрен четко обозначенный список мест, где могут вручать повестки, поэтому процедура вручения может произойти практически где угодно: на улице, на блокпостах, по месту работы, в метро, по месту проживания и т.д.

Какие основания для проверки документов могут быть у полиции?

Внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, либо транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

У лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено, требует разрешения или запрещено или для хранения.

Лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия.

Из-за нарушения лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом.

Документы, регламентирующие вопросы по вручению повесток:

Закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке" от 21 октября 1993 № 3543-XII;

Постановление Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2022 г. № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки";

Постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Напомним, 2 марта 2023 представители Минцифры подтвердили, что раздача повесток военнообязанным через приложение "Дія" не планируется.

Ранее Фокус писал, что в России осенью текущего года планируют изменить призывной возраст новобранцев.