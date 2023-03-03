"Військком + Нацполіція". Українцям пояснили правові нюанси вручення повісток

Міністерство юстиції дало роз'яснення щодо вручення повісток: хто й де має право перевіряти документи і вручати повістку, яка процедура отримання, яка відповідальність за неявку до ТЦК.

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На запитання, які виникають у призовників, відповіли в Міністерстві юстиції України.

В Україні продовжується загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані після вручення повістки з'явитися до Територіального центру комплектування (військкомат) для постановки на військовий облік.

Перш ніж приступити до перевірки документів, уповноважений співробітник зобов'язаний вказати підставу для перевірки документів, потім пред'явити службове посвідчення або інший документ, що підтверджує його належність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта, а також пред'явити копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

Чи може представник військкомату перевіряти документи?

Представники Мінюстиції наголошують, що такого права немає. Перевіряти документи можуть лише уповноважені представники:

Національна поліція України;

Служби безпеки України;

Національна Гвардія України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України;

Збройних сил України;

У зв'язку із цим сформувалася відома практика, коли працівники військкоматів вручають повістки спільно з представниками Нацполіції.

Хто має право вручати повістки?

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форм власності;

уповноважені особи районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

Де можуть вручати повістки?

Українським законодавством не передбачено чітко визначеного списку місць, де можуть вручати повістки, тому процедура вручення може відбутися практично будь-де: на вулиці, на блокпостах, за місцем роботи, в метро, за місцем проживання тощо.

Які підстави для перевірки документів може мати поліція?

Зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу чи дії особи дають достатні підстави вважати, що особа має стосунок до скоєння правопорушення, чи транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом скоєння правопорушення;

В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби й інші речі, обіг яких обмежений, потребує дозволу або заборонені або для зберігання.

Особа перебуває в місці скоєння кримінального, адміністративного правопорушення чи ДТП, іншої надзвичайної події.

Через порушення особою відповідних заборон, запроваджених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом.

Документи, які регламентують питання щодо вручення повісток:

Закон "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" від 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів".

Нагадаємо, 2 березня 2023 року представники Мінцифри підтвердили, що роздача повісток військовозобов'язаним через додаток "Дія" не планується.

Раніше Фокус писав, що в Росії восени поточного року планують змінити призовний вік новобранців.