Мобілізація в Україні: у Мінцифрі пояснили, чи надсилатимуть повістки в "Дії" та Viber

Багато українців говорили про розсилку повісток у мобільному месенджері. Чиновники заспокоюють і кажуть, що у форматі SMS надходять лише повідомлення про судові засідання.

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Роздача повісток військовозобов'язаним через додаток "Дія" не планується. Про це розповів керівник напряму розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

Політична позиція влади, за його словами, полягає в тому, щоб не вводити цей захід. Українці отримують у "Дії" повідомлення про судові засідання, але це — лише інформаційні повідомлення, підкреслив він.

"Як SMS, яка тобі приходить про дату судового слухання тощо. І ці повідомлення можна відключити за бажанням. Питання про повістки взагалі не стоїть", — продовжив керівник.

Журналісти звернули увагу, що багато українців говорили про розсилку повісток у мобільному месенджері Viber. Банік на це відповів, що повістки були в суди, а не у військкомати.

"Наскільки знаю, там ідеться про судові повістки. Що стосується Viber — вони допомагали нам просувати канали "Дії" та Мінцифри. Коли в нас була "Тисяча за вакцинацію", COVID-сертифікати, Viber безплатно надавав нам розсилки на мільйони користувачів", — зауважив він.

Банік наголосив, що ризики від використання Viber мінімальні, оскільки месенджер належить японцям, а не росіянам.

Нагадаємо, що українським військкомам можуть видавати бодікамери для фіксації вручення повісток. Такий захід запропонували після випадків насильницького вручення повісток у громадських місцях.

Фокус 22 січня писав, як п'ятеро військових жорстко затримали чоловіка під час вручення повістки. Одеський обласний військкомат назвав поведінку працівників "некоректною".

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан пропонував мобілізувати українців віком від 18 до 27 років. За його словами, "найбільший цвіт і драйв" повністю випав із військового процесу.